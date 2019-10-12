愛馬仕隱藏版手袋每個都燒心！水桶包配彩色肩帶好可愛

▲Licol Hermes系列水桶包，207,600元。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋／台北報導

HERMES（愛馬仕）的皮革工藝不容分說，雖然生日許願的時候不會這麼說，但擁有愛馬仕的包包絕對是藏在心底的夢想之一。除了永遠經典的柏金包、凱莉包，還有許多隱藏版的新鮮好貨，例如水桶形的Licol Hermes可愛又實用，男士的腰包更是潮流之選，而且10萬元有找，不似想像中的遙不可及。

▲公牛皮腰包低調有品味，96,900元。

經過6個世代的技藝傳承，愛馬仕皮革工坊的工匠們一針一線的縫製出每一件作品，專注、純熟，還有人的溫度，這些加總起來，成就了各個包款的地位。至於設計，那是一種很獨特的氣質，洗鍊、不拖泥帶水，線條畫得直接，但不嚴肅也不無聊。

▲Bridado系列Evercolor小牛皮包束口包，拽著也很好看，152,200元。

Bridado系列Evercolor小牛皮包是以柔軟皮革縫製的束口背包，靈感是馬術世界的環扣束口，沒有多餘裝飾，只在包面上燙印HERMES Paris標誌，挑明血統。Licol Hermes是水桶包型，背帶是經典的Rocabar條紋，搭配素色包面很有特色，底座為方形，但包身為圓筒狀，可見小牛皮的柔軟度，有兩種尺寸可以選擇，滿足不同需求。

▲Licol Hermes系列水桶包，小尺寸186,800元



▲Hermès Flash 系列Togo小牛皮後背包，253,700元。

很實用的還有男士的Togo小牛皮後背包，看似是單一色的包款，其實細節處處，例如結構特殊，是從旅行箱加固邊角的設計汲取靈感，提把可以伸縮、磁扣隱藏在六角形皮片下，還有馬鐙扣環等，相當講究。腰包是近日大勢，斜斜背在胸前時髦好看之外，空出雙手的實用性，絕對是腰包受歡迎的一大原因。

▲Cityslide 系列 Cristobal 公牛皮腰包，96,900元。

除了皮革，源於提花編織技術打造的Dynamo科技針織材質，耐用且質地彈韌，也首度運用在包款上，肩背包的包身圖案來自競速運動服裝，針織技法讓圖紋有些立體的觸感，很有特色，如果想在皮革包款之外有新嘗試，是很不錯的提議。

▲科技針織材質肩背包，83,100元。

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