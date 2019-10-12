吵架時最難搞定的4大星座男！巨蟹愛說反話、Top 1軟硬都不吃

編輯／Molly 圖／翻攝unsplah

感情再好的情侶都難免有摩擦、不愉快的時候，但吵架不可怕，怕的是如果有一方生起氣來就愛耍性子、蠻橫擺態，可是會讓人頭痛不已。如果你的另一半是以下這4個星座男，請做好心理準備，吵架後想搞定他們，需要秉持著愚公移山的精神和耐心啊！

Top 4：摩羯座



容易顯得嚴肅冷漠的摩羯男，不善於溝通，加上本身耐力很強，會壓抑自己，就連談戀愛時，也喜歡憋著，有什麼不滿都不說，憋到最後受不了就直接爆發提分手。所以，跟摩羯男談感情，請把握8字箴言「及早發現，及早治療」，隨時保持觀察力和感知力，早點解決他們暗藏的不滿。

Top 3：巨蟹座



常被外人稱讚很溫和親切的巨蟹男，內心其實滿傲嬌的，典型的「嘴巴說不要，身體卻很誠實」代表，尤其吵架時，特愛說反話，所以和他們相處時，不要太信他們說出來的話，就堅定自己的想法去做就好。

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Top 2：水瓶座



平時在想什麼就已經讓人捉摸不定的水瓶座，吵起架來更是凡人無法參透，耍性子耍得花樣百出，你越哄他他越跟你槓，但要是你不哄他，他可能又玻璃心炸裂，又更氣憤，只能說你永遠也猜不透他們想要什麼。

Top 1：天蠍座



情感反應很強烈的天蠍座，平時還會稍微克制情緒，等到超過忍耐限度就會大爆發，尤其天蠍男，生起氣、擺起態來，一般人真的招架不住，不僅強勢到不行，還會開始翻舊帳，把以前的事全掏出來說，而且生氣時他們聽不進任何話，就算你道歉求饒、低聲下氣示弱或跟他們叫囂硬槓都沒用，什麼時候發完脾氣，全看他們心情。

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