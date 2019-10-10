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Dappei／給你3個簡單舒適的「居家佈置」提案，其實改造沒那麼難、不用花大錢

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文字。 圖片／Dappei

新的季節剛開始，搬了新家、宿舍，卻對佈置一籌莫展嗎？小資族或學生沒辦法大刀闊斧地改變裝潢，不代表沒有享受舒適空間的權利，參考以下三種居家佈置提案，用色彩計劃與必買小物省荷包大改造！

無印良品風

✿色彩計劃：米、白、咖

✿必備單品：白色收納盒、冷靜的織品、暖色系照明

如果現有的傢俱是以木質為主，可以考慮以溫暖的木頭色為基底，加上純淨原色的無印良品風格，首先在視覺上佔份量的床、窗簾等織品可以選擇米色、白色、格紋等冷靜的款式，雜物以白色收納盒裝箱，維持乾乾淨淨的極簡外觀。直接在無印良品購入家用品可以輕鬆打造型錄屋，但若預算有限，在大創等百元有找的日系商店或許能選到相似氛圍的物品。若缺少收納櫃，一些木頭櫃子或層架可以考慮買現成的漂亮板材，自己動手組裝，會比直接買設計傢俱便宜許多。

北歐風

✿色彩計劃：白、藍、灰

✿必備單品：陶瓷餐具、綠色植栽、可變形傢俱

熟悉瑞典品牌 IKEA 的人一定對北歐風不陌生，以明亮的空間為主體，加上現代、富有設計感的傢俱擺設，追求極簡的生活風格、窗明几淨的氛圍。若採用木質傢俱，木紋大多以淺色、甚至偏白為主，有了簡約的主題，首先就是捨棄不需要的雜物，家中應會有大量的空白面積，在這樣的空間裡，可以用綠色植栽增添暖意，再放上一些可以自由變形的傢俱，例如有收納空間的椅子、可以延伸的桌板、移動式的櫃子等，兼具實用與設計。

▲居家風格。（圖／Dappei）

▲居家風格。（圖／Dappei）

▲居家風格。（圖／Dappei）

日系雜貨風

✿色彩計劃：米、黃、綠

✿必備單品：簡約層架、精緻餐具、乾燥花

有歐洲鄉村風的味道，又帶有日本節制感的日系雜貨風總是讓女孩子們欲罷不能，可以盡情在空間裡擺上自己喜歡的雜貨小物，展示櫃、層架就顯得很重要，用簡單的木質或黑白層架讓物品更有秩序，不會照顧植物的人可以用乾燥花營造花草感，將牆壁漆成米色或淺綠色等清淡的大自然色系也是轉換氣氛的好方法。

Dappei 結語：

沒辦法改變裝潢或結構，可以依照這些佈置提案改變居家環境，或者參考更多自己動手做的改造影片，讓承載一天的開始與結束的空間變成更值得依賴的地方！

文字編輯：zoey

Dappei

https://dappei.com/

關鍵字：

Dappei, 居家, 佈置, 無印良品風, 北歐風, 日系雜貨風
fashion.net

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