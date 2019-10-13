Dappei／30、40歲又怎樣？《俗女養成記》再糟的生活也要坦然與自己和解

文字。 圖片／Dappei

優質台劇《俗女養成記》在眾人的熱淚下播畢，陳嘉玲的故事結束了，但我們的生活依然繼續著，作者江鵝說，這是一個跟自己和解的故事，不知道看完這齣劇的你，是否也鬆開了心中的枷鎖與跟自己和解，帶著勇氣繼續前進？

在 Instagram 查看這則貼文 俗女養成記 官方IG（@ordinarywoman_official）分享的貼文 於 PDT 2019 年 7月 月 6 日 上午 1:03 張貼



雖然這部戲的人物設定是 40 歲的女子，但《俗女養成記》之所以能夠引起話題，無非是因為我們都在陳嘉玲身上看到了自己的擔心與害怕，不用到四十歲，相信奔三的你一定也心有戚戚焉，從校園溫室進入職場叢林，校園生存法則來到職場幾乎不適用，對初出茅廬的你大家還能睜一隻眼閉一隻眼的笑說「你怎麼這麼可愛」（當然我們都知道前輩想說的是：你怎麼這麼蠢），而有了幾年工作經驗後，你很難有第二次犯錯的機會，很少有人會溫柔包容，可能一步錯便步步錯，於是我們只能舉步艱辛又步步為營的成為走鋼索的人。

然後呢，我們學會了世故，懂得用禮貌的微笑帶過敏感的對話，把討厭跟喜歡藏起來，人前笑臉人後翻白眼，職場上再多委屈跟瘀青，都只能在下班後的小吃店裡伴著眼淚跟味噌湯一起喝下，你甚至不敢回想小時候，因為你怕過去那個太過快樂的自己，會放大現在孤寂，而在跟家鄉的爸媽通電話時，也只是淡淡地說句：還好。

現今社群媒體的猖狂，讓每個人似乎都「看起來很好」，於是比較成為壓力來源，讓人不敢袒露自己的低潮與脆弱，縱使有千百萬個不願意依然起身裝扮赴約聚會，深怕自己沒有出現在那 15 秒的限時動態中，就是被世界遠遠拋在後頭，不想承認自己假日就是想賴在家哪裡也不去，還可能，你在誠品買了幾本暢銷書籍擺在家，以茲證明自己還是有幹點自我充實的正事。

陳嘉玲的阿嬤深信，東西只要放在冰箱就不會壞掉，保存期限是永遠，但事實是，青春的保存期限有限，流失的膠原蛋白、無法熬夜的體力、公司九零後的新人，再再都提醒著我們青春正漸漸遠走。

其實我們很掙扎，明明痛恨唸書、考試、結婚、生子的 SOP，卻也沒有足夠的勇氣打破窠臼，因為我們不相信自己能夠做到，又或是擔心「離經叛道」後會全盤皆輸，所以我們守著原本一點點擁有，安慰自己知足常樂。

但你其實很清楚自己的不快樂，因為一切都不是你想要的人生劇本，也許我們都應該學習陳嘉玲，坦然面對一團糟的生活，委曲求全的工作就扔了吧，沒有愛情成分的感情就丟了吧，不再熱絡的友誼就別勉強了吧，承認自己沒有這麼好當不成淑女又不會被罰錢，輕輕放下對人生的糾結，才能夠踏踏實實地過好生活。

Dappei 結語：

搭編跟大家一樣對生活的人生有許多難解的迷惘跟捆擾，但也許我們都應該像陳嘉玲學習，坦然並且誠實面對自己，才能夠踏踏實實地繼續努力生活！

文字編輯：Sofie

Dappei



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