Dappei／撐不起甜美浪漫也沒關係！6樣單品讓妳穿出帥氣「Boyish」風格

文字。 圖片／Dappei

喜歡 Dappei 的讀者，應該也與搭編一樣崇尚著沒有明確性別之分的中性色性及中性風格，附加質感的舒適自在幾乎是服裝之於多數人的基本要求，而如何在簡單的衣著輪廓之下將每個人與眾不同的形象具體化，將也是一門值得研究的學問。這次 Dappei 將一次解析韓系、日式及歐美三種類型的中性風格，從中汲取搭配的理念，應用於自己衣櫃中的單品，重新組合出隸屬「你」本人的樣貌吧！

⁑ 水洗丹寧長褲 ⁑

牛仔褲絕對是老少咸宜、男女必備的單品之一，沒想法時隨手抓一件都會是百搭。偏好簡約俐落者，可選擇左圖韓系搭法，利用針織開襟衫與丹寧長褲搭配；多以 Urban Outdoor 為服裝方向者，參考圖中著用戶外品牌 Logo Tee 作為上衣，並內搭一件白色上衣裝點細節；而若喜歡美式的隨性慵懶，則能以紮染設計的短 Tee 吸引目光。除了服裝上的選擇外，配件也是一種堆疊風格的工具，例如：帆布鞋與帆布袋、五分割帽與 Converse 1970s，或是肩背包、金屬項鍊及 Nike 球鞋，都是讓形象更加鮮明的角色。

（左韓系｜中日系｜右美系）

⁑ 五分褲 ⁑



近年來的大勢單品非五分褲莫屬，也同樣是中性女孩所追求的率性款式。左圖以黑白兩色打造整體色系，白色的牛仔外套罩在黑色五分褲外側，再以同為黑色的針織毛帽、中筒襪及具份量的機能性鞋款平衡材質；日常多以無印風為主，可以米白上衣搭配同色系的五分褲款，鞋款也同樣呼應色系，最後套上一件長版卡其色系襯衫或風衣外套，以完整風格；而美系慵懶就是簡單的選擇一件素 Tee 搭配牛仔五分褲，再利用服裝的配色延伸配件顏色，包括白色的漁夫帽及復古休閒的 NB 老爹鞋。

（左韓系｜中日系｜右美系）

⁑ 打褶寬褲 ⁑



莫蘭迪冷色系的上衣搭配高腰打褶寬褲，可說是結合時事顏色並同時兼顧穿搭公式的成套裝束，而想在這樣容易穿成複製人的中性搭配之中找到個人風格的話，便會依賴配件及鞋款的選擇。最近流行的方頭皮製包鞋與中分低馬尾的組合，穿出個性十足的利索感；說到日系風格一定會與絲巾聯想，繫在脖子的戴法讓搭配更加豐富，與牛津皮鞋更襯托出英倫的復古氣質；歐美風格的穿法著重在包款及尖頭鞋的氣勢性，立馬展現每一套的區別性。

（左韓系｜中日系｜右美系）

⁑ 動物圖騰 ⁑



豹紋不一定與性感劃上等號，選好單品依舊能呈現中性氣質。一次將刻板印象中可能流於通俗的豹紋及綢料同框，左圖的豹紋襯衫內搭絲綢的細肩帶背心，佐以街頭感牛仔直筒褲緩衝強烈的女性單品，並著報童帽及橘色方包補足品味；難以料想豹紋竟能穿出 Boyish Style，以大地色系作為整套搭配的基底色，Oversize 的素面上衣下搭豹紋的五分工作褲，再將黑色的針織衫繫於肩上，不違和地聚焦亮點；美式休閒則以上窄下寬為原則，外搭一件短版豹紋古巴襯衫，配上金屬鍊帶的肩背包，並踩上一雙馬丁鞋，直接讓 LA life style 展露無遺。

（左韓系｜中日系｜右美系）

⁑ 西裝外套 ⁑



不管今天穿得多單薄乏味，只要外面披上一件西裝外套，氣場便能即刻升級。回歸三種風格的主軸就能聯想搭配的方式，比如注重剪裁的韓系服裝，一件寬肩方形輪廓的鐵灰色西裝外套化作視覺主體，隨意地下搭拉長比例的黑色西裝褲便完裝；強調自然為上的日式風格，想當然選擇棉麻材質的無內裡西裝外套，並簡單地與同質同色的九分寬褲相配；而自由不羈卻講究單品質感的美式穿搭，先選擇基本的素 Tee 及牛仔破褲打底，再套上一件單價偏高、細節謹慎的品牌西裝外套為整體加分。

（左韓系｜中日系｜右美系）

⁑ 裙子 / 褲裙 ⁑



其實選對裙型，裙裝也能穿得很中性。左圖選用既實穿又修身的工作長窄裙，並利用象徵暗黑個性的黑色單品及鞋子與之搭配，收斂女性特徵，並展露獨立自主的直率氣息；若不喜歡裙裝，也能以傘狀寬鬆的寬褲裙替代，並與掛繩巴拿馬草帽及 Polo 短衫相搭；美式風格就是特別不拘小節，不局限棉質與飄逸魚尾的天差地遠，反正舒服就是上上策，有點復古有點隨興，並以腰包及老爹鞋 Mix and Match。

（左韓系｜中日系｜右美系）

Dappei 結語：

看完上述以三種不同風格的中性代表貫穿的解析，是否對衣櫃的單品有了新的搭配靈感？中性搭配的重點為極簡不繁複，以適合自己身形及風格的服裝為基準，搭配襯托個人形象的配件、鞋款、髮型及妝容，就會發現穿搭一點都不難，只不過是實體化的排列組合而已！

文字編輯：Parinin

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