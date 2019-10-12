迷你手袋始祖JACQUEMUS又一爆款　超吸晴「口紅包」萬元有找

編輯／JJ 圖／翻攝自Jacquemus、brownsfashion、IG@hypebae

自從JACQUEMUS 開始推出迷你手袋以來，時尚圈就大舉吹起了迷你手袋旋風，歐美潮人、部落客們全都搶著入手，最小的尺寸大概只裝得下硬幣的大小，但是這個無用小包卻成了最有Sense的單品，如今許多品牌跟著推出迷你包款，而JACQUEMUS也沒停下腳步推出了迷你「口紅包」，預計各地潮人們又將爭先恐後了吧～

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JACQUEMUS 說到底仍是迷你手袋的始祖，這次又有了新迷你包款「lipstick holder」口紅包，自然受到許多關注，目前總共釋出了五種顏色：紅、橘、白、淡紫與海軍藍色，掀蓋扣的設計相當簡約，只以一個「J」作為LOGO，當然也不負眾望的，只能放下一支口紅。

背帶部分可調整長短，可以斜背、肩背，或是想利用什麼樣的背法都行，售價為294美金。

在上一款超迷你手袋尚未完全退燒之前，又有了下個It Bag 的人選出現，不禁令人期待大家會如何搭配呢？

口紅包系列與先前的迷你手袋系列都有著細長的背帶，沒有既定的配戴方式，這也是時尚好玩的地方之一，誰說包包就一定是拿來「背」呢？以下就來看看歐美潮人們近期又流行起什麼樣的搭配方式：

在 Instagram 查看這則貼文 HYPEBAE（@hypebae）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 8 日 上午 4:00 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 Chiara Marina Grioni（@chiaraobscura）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 17 日 上午 12:44 張貼

身穿西裝外套後，將手袋長長的背帶直接纏繞在手腕上，大小非常剛好！其實原本就有將手錶、鍊飾戴在袖子外的搭配方式，但是沒想到迷你小包也能成為「手鍊」呢～

在 Instagram 查看這則貼文 Marijana Odenjung（@lwfnstyle）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 8 日 上午 5:07 張貼

在 Instagram 查看這則貼文 BE（@butterfly______effect）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 8 日 下午 1:09 張貼

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