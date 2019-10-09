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周杰倫當帝舵表代言人享福利　會面費德勒變粉絲

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▲▼周杰倫費德勒勞力士會面 。（圖／翻攝昆凌IG,Roger Federer IG,Rolex提供）

▲昨晚費德勒（左起）與周杰倫、昆凌會面羨煞一票網友。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

記者陳雅韻／綜合報導

周杰倫全球飛透透，才剛在倫敦與當代藝術家會面，瞬間又移動至上海，要粉絲猜猜他到上海的目的，老婆昆凌搶先劇透，po出他昨晚與目前世界排名第3的瑞士網球名將費德勒（Roger Federer）會面照，羨煞一票網友。

▲▼周杰倫費德勒勞力士會面 。（圖／翻攝昆凌IG,Roger Federer IG,Rolex提供）

▲費德勒於上海東方明珠塔前做發球動作留影。（圖／翻攝rogerfederer IG）

正在參加勞力士（Rolex）第10年冠名贊助的勞力士上海大師賽的費德勒，是品牌代言人，而周杰倫則是帝舵表（Tudor）代言人，兩人同屬勞力是集團的豪華代言陣容，因此促成此次的聚會。

▲▼周杰倫費德勒勞力士會面 。（圖／翻攝昆凌IG,Roger Federer IG,Rolex提供）

▲費德勒第8度參加勞力士上海大師賽，開心自拍。（圖／翻攝rogerfederer IG）

▲▼周杰倫費德勒勞力士會面 。（圖／翻攝昆凌IG,Roger Federer IG,Rolex提供）

▲費德勒常戴的勞力士Oyster Perpetual Sky-Dweller Ref.326934腕錶，477,500元。（圖／勞力士提供）

昨晚費德勒挺進32強賽後，與周杰倫夫婦相見歡，暢談比賽點滴，而周杰倫則預祝他奪冠。而身為帝舵表代言人，周杰倫抓緊機會宣傳，不忘在po文標註帝舵表與品牌標語「天生敢為」，善盡職責。

▲▼周杰倫費德勒勞力士會面 。（圖／翻攝昆凌IG,Roger Federer IG,Rolex提供）

▲費德勒（左起）、周杰倫、昆凌相談甚歡。（圖／翻攝hannah_quinlivan IG）

關鍵字：

周杰倫, 費德勒, 勞力士, Rolex, 帝舵表, Tudor
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