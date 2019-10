秋冬該穿什麼褲子？舒適保暖的棉褲才是最佳選擇　推薦5款必敗樣式

編輯/Duke 圖/翻攝自LAB Taipei官網、Nike官網、END.官網、SSENSE官網

棉褲是最適合秋冬著用的褲款之一,原因不外乎舒適、保暖、好搭配,並且依照各品牌的用料與設計,定價有會有所差距,因此下面就幫大家整理了5款價格都在台幣4,000元以內的棉褲,一起來看看吧!

1.Remix Division Sweat Pants

知名台灣品牌Remix推出的棉褲,在設計上也帶有自身的特色,其中,該品牌於底部束口處以鬆緊帶點綴,同時還在右腳褲管以一正一反打造陰陽設計,目前可於LAB Taipei官網購得,售價為台幣2,300元。

2. Nike Sportswear Tech Fleece

Nike Tech Fleece系列的長棉褲,都是秋冬熱賣款,常常處於缺貨狀態,而該棉褲以收窄褲管的剪裁,讓各位穿起來有無拘無束的感覺,其中,膝蓋處也做了加強處理,使得褲管不容易變形,目前可於Nike官網購得,售價為台幣2,880元。

3.Nike Sportswear Pants

有別於透氣的Tech Fleece系列,此款棉褲使用柔軟的法國毛巾布材質,並結合復古圖案與外露式縫線,使得整體風格偏向軍裝的感覺,而顏色為水洗黑,目前可於Nike官網購得,售價為台幣3,000元。

4.FOG Essentials Logo Pants

Fear of God旗下的平價支線FOG Essentials,繼承了Fear of God的設計風格,褲頭繫繩以及透明標籤是品牌標製性設計,其中,此款棉褲還在左腳褲管繡上Essentials Fear of God字樣提升品牌辨識度,目前可於SSENSE官網購得,售價為美金100元(約台幣3,100元)。

5.Carhartt WIP Klicks Sweat Pants

這件Carhartt WIP Klicks Sweat Pants是慢跑與工裝褲之間的完美結合,除了擁有舒適與保暖的機能外,還在大腿兩側加入超大的口袋,使得整體更顯軍事風格,如果各位是工裝的愛好者,那這款棉褲絕對適合你,目前可於END.官網購得,售價為美金125元(約台幣3,880元)。

