秋冬該穿什麼褲子？舒適保暖的棉褲才是最佳選擇　推薦5款必敗樣式

編輯／Duke 圖／翻攝自LAB Taipei官網、Nike官網、END.官網、SSENSE官網

棉褲是最適合秋冬著用的褲款之一，原因不外乎舒適、保暖、好搭配，並且依照各品牌的用料與設計，定價有會有所差距，因此下面就幫大家整理了5款價格都在台幣4,000元以內的棉褲，一起來看看吧！

1.Remix Division Sweat Pants

知名台灣品牌Remix推出的棉褲，在設計上也帶有自身的特色，其中，該品牌於底部束口處以鬆緊帶點綴，同時還在右腳褲管以一正一反打造陰陽設計，目前可於LAB Taipei官網購得，售價為台幣2,300元。

2. Nike Sportswear Tech Fleece

Nike Tech Fleece系列的長棉褲，都是秋冬熱賣款，常常處於缺貨狀態，而該棉褲以收窄褲管的剪裁，讓各位穿起來有無拘無束的感覺，其中，膝蓋處也做了加強處理，使得褲管不容易變形，目前可於Nike官網購得，售價為台幣2,880元。

3.Nike Sportswear Pants

有別於透氣的Tech Fleece系列，此款棉褲使用柔軟的法國毛巾布材質，並結合復古圖案與外露式縫線，使得整體風格偏向軍裝的感覺，而顏色為水洗黑，目前可於Nike官網購得，售價為台幣3,000元。

4.FOG Essentials Logo Pants

Fear of God旗下的平價支線FOG Essentials，繼承了Fear of God的設計風格，褲頭繫繩以及透明標籤是品牌標製性設計，其中，此款棉褲還在左腳褲管繡上Essentials Fear of God字樣提升品牌辨識度，目前可於SSENSE官網購得，售價為美金100元（約台幣3,100元）。

5.Carhartt WIP Klicks Sweat Pants

這件Carhartt WIP Klicks Sweat Pants是慢跑與工裝褲之間的完美結合，除了擁有舒適與保暖的機能外，還在大腿兩側加入超大的口袋，使得整體更顯軍事風格，如果各位是工裝的愛好者，那這款棉褲絕對適合你，目前可於END.官網購得，售價為美金125元（約台幣3,880元）。

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