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45分鐘爆汗1000卡　女神張鈞甯坦言「滿累的」

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▲▼1009 張鈞甯 b-monster開幕會。（圖／記者黃克翔攝）

▲張鈞甯今出席 b-monster開幕會，現場爆滿。（圖／記者黃克翔攝）

記者蔡惠如／台北報導

新光三越 A9 引進日本拳擊健身品牌 b-monster，主打 45 分鐘可消耗 1000 卡熱量的課程，還有可見到台北 101 天際線的景觀教室，搭配電音震撼的音樂與燈光，試營運期間吸引 3000 多人前來體驗，今（10／9）請來代言人張鈞甯為 10／10 開幕日站台，擠爆會場。

▲▼1009 張鈞甯 b-monster開幕會。（圖／記者黃克翔攝）

▲▼1009 張鈞甯 b-monster開幕會。（圖／記者黃克翔攝）

▲張鈞甯體驗最高強度課程，坦言「有點累」。（圖／記者黃克翔攝）

平時有健身習慣的張鈞甯，無懼日前緋聞現身代言，面對媒體提問也大方回應「被追求很開心」，對於自己身體保養相當注重的張鈞甯，也表示之前曾有人教過拳擊，但有一段時間沒練了，不過拳擊對於雕塑線條很有幫助，也可以發洩情緒，感覺是很好的運動，所以希望大家都能來體驗。

▲新光三越A9 b-monster。（圖／b-monster提供）

▲新光三越A9 b-monster。（圖／b-monster提供）

▲新光三越A9的b-monster有採光明亮的休息室。（圖／b-monster提供）

b-monster 每月提供 400 場課程，包括初學者入門的「35 分鐘消耗 400 卡」、縮時健身「35 分鐘消耗 800 卡」，以及強度最高的「45 分鐘消耗 1000 卡」3 種課程，張鈞甯表示她最愛 45 分鐘的拳擊，因為「很有效率」，即便平時就有有氧運動與重訓的習慣，她還是表示上完 45 分鐘拳擊課後感覺「滿累的」。

▲新光三越A9 b-monster。（圖／b-monster提供）

▲新光三越A9 b-monster。（圖／b-monster提供）

▲淋浴間採用有機沐浴乳與Dyson Supersonic吹風機。（圖／b-monster提供）

新光三越表示 b-monster 空間廣達 130 坪，課程提供時間從上午 7：00 開始到晚上 10：45，從 9／27 起試營運期間就有超過 3000 人報名，下班後的課程更是一位難求，預計單堂課可容納 42 名學員，上課須先加入會員，入會費單次4,500元，月費從2,100元至5,600元不等，初次來店可免費體驗 1 次。

關鍵字：

張鈞甯, b-monster, 拳擊, 健身, 新光三越
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