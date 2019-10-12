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南韓「半半美食」新推咖啡版！美式＋拿鐵　兩種口味一次滿足

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編輯／JJ

喜歡看韓劇或是有到南韓旅遊過的朋友們，大概都可以發現他們的「半半文化」有多麼盛行！尤其是在食物方面，將「半半概念」帶入食物真的是項偉大發明，常常因為兩種口味都想吃而苦惱，現在不用選了，想吃的可以各吃一半，一個人也不怕沒人分～最近更開始出現了「半半咖啡」喔！

►偷偷分享少女秘密！

「半半咖啡」就是一半美式、一半拿鐵，滿足了許多人決定要喝拿鐵或美式時那種拿捏不定的心，早上喝了點美式達到提神醒腦的作用之後，還可以繼續喝奶香濃郁的拿鐵，這大概就是幸福的味道吧～

像是這間「AMELATTE 아멜라떼」在首爾就有許多分店，而且現在許多咖啡店也都有跟上這波「半半飲料」風潮，如果剛好去旅遊的話，別忘了到處尋找看看喔～

像是這間SNOOPY主題的咖啡廳어른이소공원minipark也有～

▲韓國半半咖啡 。（圖／翻攝自橋村炸雞、IG）

▲常見的半半食物就是炸雞。（圖／翻攝自橋村炸雞官網）

這樣的「半半文化」在食物上很常見，像是原味＋辣味的「半半炸雞」、炸醬麵＋海鮮麵、蛋糕、冰淇淋、披薩等等，還有最近流行的「半半泡麵」吃法，不過前陣子南韓一間文創小店배민문방구甚至推出了「半半紙巾」，也就是衛生紙＋濕紙巾，一上架就銷售一空！

▲韓國半半咖啡 。（圖／翻攝自橋村炸雞、IG）

▲一半濕紙巾、一半衛生紙真的很方便～（圖／翻攝自배민문방구）

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關鍵字：

南韓, 半半, 半半文化, 半半咖啡
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