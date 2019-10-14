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「國師」唐綺陽算12星座時尚品味　天秤謝金燕有「品牌迷思」

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▲唐綺陽解析12星座的時尚偏好。（影／品牌提供）

記者張妤瑄／台北報導

本季倫敦時裝周期間，「國師」唐綺陽受台灣設計師詹朴之邀，飛到倫敦擔任APUJAN 2020春夏系列大秀嘉賓，從星座大師搖身一變成了時尚咖。「國師」也當場開示了星座與穿搭的連結，以她自己天蠍座為例，她分享：「其實我們很有時尚意識，我們服務自己，但喜歡的衣服不見得是外面喜歡的。」

▲倫敦時裝周／唐綺陽APUJAN。（圖／APUJAN提供）

▲唐綺陽著APUJAN針織洋裝與斗篷。（圖／品牌提供）

唐綺陽以12星座的三大分類來談，分別為：固定星座、開創星座、變動星座，來解析星座與她／他們的時尚偏好，其中此次也有到倫敦看APUJAN的謝金燕，是公認超愛漂亮的天秤座，屬於開創星座之一，可以說是「經典款的擁護者」，也是容易有「品牌迷思」的星座。

以下快來看看「國師」的開示：

固定星座／金牛座、獅子座、天蠍座、水瓶座

非常有時尚意識，以服務自己為導向。

固定星座的世界分為「我們的世界與別人的世界兩種」，服務自己的特質讓他們穿上「喜歡的衣服就會很開心，但喜歡的不見得是外人喜歡的款式。」不過當固定星座的人，成為造型師、設計師時，要「服務別人」的時刻，可以把別人裝扮的很美麗，如果男／女朋友是固定星座，那就相當於有一位造型師在身旁啦！

▲倫敦時裝周／唐綺陽APUJAN。（圖／APUJAN提供） ▲倫敦時裝周／唐綺陽APUJAN。（圖／APUJAN提供）

▲唐綺陽是天蠍座，她解釋屬於「固定星座」的自己，不是不愛打扮，是「喜歡的樣子」不見得是外人喜歡的樣子，但若幫別人打扮，肯定會把他人裝扮的漂亮，是這些星座的另一半會很幸福。（圖／品牌提供）

開創星座／天秤座、牡羊座、巨蟹座、摩羯座

穿衣服主要是為了服務社會，對社會符號很敏感，為了角色、身份服務。

超在乎別人的眼光，演什麼像什麼，做會計師就會穿得像會計師，醫生就會穿得像醫生。很可能會有「品牌迷思」，特別喜歡某個品牌的服裝，覺得形象安全、可以抵擋子彈。

開創星座的人認為穿著合宜不出錯是準則，不引起過度注意、不奇怪是重點，所以是「經典款擁護者」。

▲倫敦時裝周／唐綺陽APUJAN。（圖／APUJAN提供）

▲謝金燕是天秤座，天秤座是開創星座之一，演什麼像什麼，對於品牌會有執著，也許是喜愛那份能擋子彈的威力。（圖／品牌提供）

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變動星座／雙子座、處女座、射手座、雙魚座

本性當中帶有不耐煩個性，無法忍受一成不變。

變動星座呈現兩極化，有一類人非常老派，完全不在乎穿搭，可能會穿市場隨便買的衣服、頭髮亂七八糟的現身，非常像歐巴桑、歐吉桑。

另一派的人無法忍受一成不變，無法接受一種款式走到底，「非常流行」，對同種形象不耐煩。可能某時期喜歡穿裙子，後來又改愛褲子；頭髮長長短短不斷變換、髮色不斷改變，甚至家中裝潢也不斷變化。

總之，變動星座肯定會把變動特質用在生活中某個部份，用在造型上就是「千變萬化」，流行趨勢的擁護者。

▲倫敦時裝周／唐綺陽APUJAN。（圖／APUJAN提供）

▲變動星座在造型方面是喜愛「千變萬化」的類型，圖為APUJAN 2020春夏系列「怪奇的時間盜賊」。（圖／品牌提供）

關鍵字：

台灣設計師, 詹朴, APUJAN, 星座, 穿搭, 時尚穿搭, 國師, 唐綺陽, 倫敦時裝周, 時裝周, LFW, SS20, 固定星座
fashion.net

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