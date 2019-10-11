秋意濃就是要配大地色系！6雙「奶茶色」球鞋讓你愛不釋腳

編輯／Duke 圖／翻攝自Sneakernews、Nike、BILLY'S、ABC-MART、Adidas、YEEZY MAFIA

近期爆紅的「奶茶色」球鞋，席捲各大社群平台，幾乎所有鞋履品牌都有推出相關的設計，然而，隨著秋意漸漸變濃，大地色系將成為最適合秋季的配色，如有尚未入手「奶茶色」球鞋的朋友，下方推薦的6雙球鞋，或許會成為各位愛不釋手的鞋款喔！

1.Nike LeBron X John Elliott Icon

Nike旗下的NBA球星LeBron James，已經多次聯手設計師John Elliott打造聯名系列。這次雙方以簡約與層次感十足的生活時尚融入籃球經典元素，並以經典的LeBron 8緩震系統搭配透明材質打造，目前可於Nike官網購得，售價為台幣8,100元。

2.New Balance CMT580

雖然該鞋款不如997、998系列來得出名，但這雙全新設計的CMT580仍擁有諸多細節，像是麂皮與絲綢緞面的結合，或是奶茶色搭配綠鞋底的撞色設計，都能看出New Balance的用心，有興趣的朋友不妨考慮看看。據悉New Balance CMT580將於近期在日本BILLY'S發售，售價為日圓14,900元（約台幣4,500元）。

3.Vans Old Skool

經典的Vans Old Skool是大家鞋櫃裡的必備款，並且當經典碰上超夯的奶茶色後，該鞋款瞬間升級為流行的保證，尚未入手的朋友，千萬別錯過了，目前可於全台ABC-MART門市購買，售價為台幣2,380元。

4.Pharrell Williams X Adidas Originals NMD Hu「Proud」

由菲董（Pharrell Williams）親自設計的NMD Hu系列，自推出以來擁有不少話題鞋款，這次套上了奶茶色後，不僅清新順眼，更成為秋季必備的潮男鞋款，目前可於全台指定Adidas門市購買，售價為台幣7,800元。

5.OAMC X Adidas Type O-2

繼先前的OAMC聯手Adidas推出的Type O-1L後，雙方再度宣布將發行Type O-2的鞋款，其中，該鞋款由1972年的Stan Smith與Supercourt RX混合而成，並以Type O-2L、Type O-2R分為黑與白、奶茶與淡綠等4種顏色，據悉OAMC X Adidas Type O-2將於近期在Adidas官網發售，售價為台幣8,000元。

6.Adidas Yeezy 500「Stone」

Adidas自8月推出Yeezy 500「Bone White」後，便在也沒有發售其他配色的Yeezy 500，不過，根據爆料大神YEEZY MAFIA的消息指出，首個以絨面革打造的Yeezy 500將於11月發售，並且配色是以大地色系為主的奶茶色，喜歡Yeezy 500的朋友，近期可以多多關注相關消息喔！

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