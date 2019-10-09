fb ig video ETtoday search mobile

李易搶逛台灣首間「LED鞋店」　《聲林》張若凡買到叫媽媽匯款

> >

▲藝人李易、張若凡搶先逛ABC-MART全新型態店舖 GRAND STAGE。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

愛買鞋的朋友一定對日本鞋履店鋪品牌ABC-MART不陌生，品牌在台成立10週年之際，9日於西門店迎來全新型態店舖 GRAND STAGE，不僅與原宿、銀座潮流商圈同等規格，佈滿LED燈與台灣塗鴉潮到爆，也邀請藝人李易、張若凡等人搶先逛店。

▲ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲西門漢中店規模比照日本原宿、銀座潮流商圈。（圖／品牌提供）

ABC-MART挑選緊扣街頭文化的西門漢中店，作為全台開端，設立全新型態店舖 GRAND STAGE，且同等規模比照日本原宿、銀座潮流商圈，除了買到與日本同步的商品外，店內LED裝飾和塗鴉也成為看點。

▲ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲李易、《聲林之王》張若凡搶先看店。（圖／品牌提供）

藝人李易一身輕便現身門市表示，「店內裝飾很潮，所以我趕快來逛。」另外，《聲林之王》第一季選手張若凡也提到，「非常喜歡店面的街頭風格，而且很多單品非常好買，等下應該會買到要叫媽媽匯款來。」

▲ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲本地知名塗鴉藝術家 BOUNCE創作。（圖／品牌提供）

▲ALLSAINTS。（圖／品牌提供）

▲首播獨家販售VANS x YUSUKE HANAI 40週年限定款，NT$1,780。（圖／品牌提供）

台北漢中店GRAND STAGE大量運用科技 LED屏幕牆面展示各品牌最新商品搭配CENTER STAGE，更找來本地知名塗鴉藝術家 BOUNCE ，於店中牆面置入創作之特色塗鴉，讓消費者在購買之餘，更像是一個潮流文化的打卡場所，同時，也有同步日本的獨家商品搶先賣，大家千萬別忘記趁連假買一波。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

ABC-MART, GRAND STAGE, 西門, 漢中, 李易, 張若凡
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

台北101觀景台史上最優惠！　國人無條件門票只要101元

台北101觀景台史上最優惠！　國人無條件門票只要101元

交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命

交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命

張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷 加拿大女生花700元買沙發超好運　竟意外得到770萬元罕見勞力士 慶祝孟耿如的精彩美一刻　黛安芬專寵訂製內在美　展演時尚自信風格 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 想外在更有「質感」　從丟掉衣櫃5種單品開始 陳意涵產後更瘦了！天天做「八肢瑜珈」＋15分鐘呼吸法，練出超平坦小腹 金鐘・時尚／史上最辣頒獎人！鍾瑶「前後挖空」緊身洋裝殺出血路　

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面