李易搶逛台灣首間「LED鞋店」　《聲林》張若凡買到叫媽媽匯款

▲藝人李易、張若凡搶先逛ABC-MART全新型態店舖 GRAND STAGE。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

愛買鞋的朋友一定對日本鞋履店鋪品牌ABC-MART不陌生，品牌在台成立10週年之際，9日於西門店迎來全新型態店舖 GRAND STAGE，不僅與原宿、銀座潮流商圈同等規格，佈滿LED燈與台灣塗鴉潮到爆，也邀請藝人李易、張若凡等人搶先逛店。

▲西門漢中店規模比照日本原宿、銀座潮流商圈。（圖／品牌提供）

ABC-MART挑選緊扣街頭文化的西門漢中店，作為全台開端，設立全新型態店舖 GRAND STAGE，且同等規模比照日本原宿、銀座潮流商圈，除了買到與日本同步的商品外，店內LED裝飾和塗鴉也成為看點。

▲李易、《聲林之王》張若凡搶先看店。（圖／品牌提供）

藝人李易一身輕便現身門市表示，「店內裝飾很潮，所以我趕快來逛。」另外，《聲林之王》第一季選手張若凡也提到，「非常喜歡店面的街頭風格，而且很多單品非常好買，等下應該會買到要叫媽媽匯款來。」

▲本地知名塗鴉藝術家 BOUNCE創作。（圖／品牌提供）

▲首播獨家販售VANS x YUSUKE HANAI 40週年限定款，NT$1,780。（圖／品牌提供）

台北漢中店GRAND STAGE大量運用科技 LED屏幕牆面展示各品牌最新商品搭配CENTER STAGE，更找來本地知名塗鴉藝術家 BOUNCE ，於店中牆面置入創作之特色塗鴉，讓消費者在購買之餘，更像是一個潮流文化的打卡場所，同時，也有同步日本的獨家商品搶先賣，大家千萬別忘記趁連假買一波。

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