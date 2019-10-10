fb ig video ETtoday search mobile

《國王》提摩西夏勒梅完美駕馭LV亮片帽T　甜笑自拍+擁抱超寵粉

> >

▲提摩西 。（圖／哈潑提供）

倘若世界上只有一個人能駕馭Louis Vuitton亮片帽T，那這名時尚指標肯定非提摩西夏勒梅莫屬！現年23歲的影壇亮眼新星向來不畏懼於挑戰較為前衛的時裝（並且無一失敗！），而他在Netflix全新時代劇《國王》的英國首映會上也不例外，再度以一身「奇裝」收服粉絲芳心。

▲提摩西 。（圖／哈潑提供）

將在《國王》中飾演亨利五世的提摩西夏勒梅，出席英國首映會時上身著Louis Vuitton亮片帽T，下身則以簡單的黑色寬鬆長褲與鞋帶皮靴搭配，襯托本日的紅毯造型重點。

事實上，提摩西夏勒梅與亮片一點也不陌生。在今年稍早的奧斯卡頒獎典禮上，大男孩便以一只Louis Vuitton的亮片「馬具」搭配黑衣黑褲，讓愛胡思亂想、將耀眼點綴聯想到BDSM的粉絲們立刻陷入瘋狂。雖然有些搞笑，不過提摩西事後更得在《艾倫秀》上澄清自己認為那只是個「圍兜」，沒有任何其他的意圖。

提摩西，不過有意圖的，一直都是我們啊⋯⋯

▲提摩西 。（圖／哈潑提供）

說回這件展現男星年輕一代氣息，卻又能同時以亮片閃爍奪人眼目的帽T，在首映會上立刻抓住所有到場影迷的注意（又或許只是他那頭完美的髮型與臉龐⋯⋯）；而向來寵愛粉絲的提摩西，也非常大方地與快叫破喉嚨的女孩們開心合照。

▲提摩西 。（圖／哈潑提供）

寵著寵著，竟然寵到抱起來了？！⋯⋯和我們一樣頓時感到羨慕、嫉妒、恨的你，還是乖乖在電腦前等待11月1日的到來，立刻點開Netflix觀看超級惹人愛的男星於新片中的精彩表現吧！⋯⋯

以下是《國王》劇情簡介：「在 15 世紀的英格蘭，哈爾王子不情不願地繼承王位與諸多衝突後，從任性的浪子蛻變成威武的國王。」

文／ Harper's BAZAAR　圖／IMDB、GETTY IMAGES

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

麥莉希拉被捕熱情擁吻帥氣金髮男孩！女星霸氣放話：「如果我是成功的男人，你們絕對不會說我花心！」

「甜茶」提摩西夏勒梅斯文美男子形象瓦解！威尼斯影展後狂吻《The King》女星莉莉蘿絲戴普

＊本文由 Harper's BAZAAR Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載＊
更多時尚藝術資訊，盡在《Harper's BAZAAR 》

關鍵字：

Harper’s BAZAAR, Louis Vuitton, LV, 提摩西夏勒梅, 國王, Netflix
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

台北101觀景台史上最低價！　國慶連假持身分證買票「下殺1.6折」

台北101觀景台史上最低價！　國慶連假持身分證買票「下殺1.6折」

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

IG宣布取消「Following追蹤功能」　往後無法看到他人活動紀錄

12星座十月運勢：單身天蠍、魔羯、雙魚15-25日最適合告白

12星座十月運勢：單身天蠍、魔羯、雙魚15-25日最適合告白

交往最容易「被甩」星座Top 3 ！天蠍疑神疑鬼、牡羊慣性吵架最致命 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 周子瑜「霧灰奶茶」髮色美出新高度！還有4款奶茶色系，輕鬆染超顯白 張鈞甯穿黑絲襪帥炸巴黎街頭　性感美腿殺讓男網友又淪陷 加拿大女生花700元買沙發超好運　竟意外得到770萬元罕見勞力士 COACH為火影忍者辦趴！ØZI大迷弟想收全套　陳庭妮裝學生妹俏麗登場 星．上妝／手殘也能學！PONY「6種」超實用眼線教學

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面