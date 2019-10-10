《國王》提摩西夏勒梅完美駕馭LV亮片帽T　甜笑自拍+擁抱超寵粉

倘若世界上只有一個人能駕馭Louis Vuitton亮片帽T，那這名時尚指標肯定非提摩西夏勒梅莫屬！現年23歲的影壇亮眼新星向來不畏懼於挑戰較為前衛的時裝（並且無一失敗！），而他在Netflix全新時代劇《國王》的英國首映會上也不例外，再度以一身「奇裝」收服粉絲芳心。

將在《國王》中飾演亨利五世的提摩西夏勒梅，出席英國首映會時上身著Louis Vuitton亮片帽T，下身則以簡單的黑色寬鬆長褲與鞋帶皮靴搭配，襯托本日的紅毯造型重點。

在 Instagram 查看這則貼文 Timothée Chalamet（@tchalamet）分享的貼文 於 PST 2019 年 1月 月 6 日 下午 5:59 張貼

事實上，提摩西夏勒梅與亮片一點也不陌生。在今年稍早的奧斯卡頒獎典禮上，大男孩便以一只Louis Vuitton的亮片「馬具」搭配黑衣黑褲，讓愛胡思亂想、將耀眼點綴聯想到BDSM的粉絲們立刻陷入瘋狂。雖然有些搞笑，不過提摩西事後更得在《艾倫秀》上澄清自己認為那只是個「圍兜」，沒有任何其他的意圖。

提摩西，不過有意圖的，一直都是我們啊⋯⋯

說回這件展現男星年輕一代氣息，卻又能同時以亮片閃爍奪人眼目的帽T，在首映會上立刻抓住所有到場影迷的注意（又或許只是他那頭完美的髮型與臉龐⋯⋯）；而向來寵愛粉絲的提摩西，也非常大方地與快叫破喉嚨的女孩們開心合照。

寵著寵著，竟然寵到抱起來了？！⋯⋯和我們一樣頓時感到羨慕、嫉妒、恨的你，還是乖乖在電腦前等待11月1日的到來，立刻點開Netflix觀看超級惹人愛的男星於新片中的精彩表現吧！⋯⋯

以下是《國王》劇情簡介：「在 15 世紀的英格蘭，哈爾王子不情不願地繼承王位與諸多衝突後，從任性的浪子蛻變成威武的國王。」

文／ Harper's BAZAAR 圖／IMDB、GETTY IMAGES

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