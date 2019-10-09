COACH為火影忍者辦趴！ØZI大迷弟想收全套　陳庭妮辦學生妹俏麗登場

記者張妤瑄／台北報導

COACH攜手全球代言人Michael B. Jordan（麥可B喬丹）推出以動漫《火影忍者》的聯名膠囊系列，今晚（10／9）在台北101專賣店舉辦開賣派對，活動上邀請ØZI擔任演唱嘉賓，他一連獻唱3首嘻哈風格曲目，將現場氣氛炒熱到最高點。

▲ØZI接連獻唱三首曲目，將派對氣氛炒熱到高點。（圖／品牌提供）



ØZI身上最搶眼的單品，莫過於背上有主角漩渦鳴人圖騰的牛仔夾克，對《火影忍者》如數家珍，就連跑趴行頭就有選擇障礙，甚至要克制自己想收全套的慾望。他興奮表示「《火影》是以前放學回家都會看的卡通，至少陪了我10幾年。」他還稍稍做了經典手勢，他笑說：「以前還會跟同學一起用火影的姿勢在操場亂跑。」但要他喊口號，如今已有偶包的他有點害羞做出不來。

▲ØZI著漩渦鳴人丹寧夾克（NT$32,800）搭配同系列短T（NT$3,900）與短靴（NT$16,800）。（圖／品牌提供）



陳庭妮為了呼應動漫角色，精心打點了如同「手裏劍」般的直角辮髮，且又穿百褶裙，整體青春俏麗，是她近期少有的「學生妹」感造型。她介紹今日穿著的牛仔夾克，由於正面是經典款式，但後面有《火影忍者》刺繡很顯眼，「投資一件就能穿很久」，對懂的人來說，還能創造驚喜感。

▲陳庭妮著聯名系列丹寧夾克（NT$32,800）。（圖／品牌提供）



蔡旻紋、王陽明與江宏傑是跑趴曬恩愛代表，鮮少出席時尚活動的蔡旻紋，今日穿著《火影》聯名T-Shirt搭配皮外套，呈現衝突美，她透露自己雖不是「火影迷」，但老公是，因此今日任務就是要幫老公把聯名單品帶回家。

▲蔡旻紋著聯名系列短T（NT$3,900）。（圖／品牌提供）



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近期因拍電影留著蓄鬍造型的王陽明，表示老婆如今孕期邁入穩定階段，因此最近他都在高雄拍電影，難得回台北放風，就為了友好品牌COACH聯名系列站台。江宏傑則透露，雖近期常出席時尚活動，但面對大批媒體仍不免緊張。如何減緩緊張情緒？他甜回：「如果小愛在的話就會跟她講，因為她雖然也很緊張，但比較穩定。」

▲（依序）王陽明、江宏傑是派對上兩位曬恩愛代表。（圖／品牌提供）