高爾宣選錶超膚淺：我只看表面　為ALLSAINTS站台大講冷笑話

▲高爾宣戴上ALLSAINTS新腕錶，選錶條件只看表（錶）面。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

東倫敦時尚品牌ALLSAINTS首次跨足腕錶界，9日邀請由饒舌新星高爾宣OSN組成的團體CHING G SQUAD，搶先示範新錶款，高爾宣則是造型大突破，穿著皮衣配豹紋襯衫，打趣回應選錶條件就是只看表（錶）面。

▲高爾宣OSN領軍饒舌團體CHING G SQUAD空降門市。（圖／品牌提供）

高爾宣OSN領軍饒舌團體CHING G SQUAD空降ALLSAINTS門市，穿著Patch豹紋印花襯衫，搭配黑色皮衣，與唐仲彣、婁峻碩、芮德3人，紛紛戴上最新系列SUBTITLED、SUBTITLED GMT系列錶款。

▲高爾宣以皮衣搭配豹紋襯衫展現時尚度。（圖／品牌提供）

晉升時尚界新寵兒的高爾宣表示，「平常不太會穿豹紋，這次想說突破一下，當然最帥的還是手上這隻Subtitle VII，它是皮革環繞不鏽鋼設計，所以率性之餘也很正式。」被問及挑選手錶的第一要件，高爾宣不改俏皮本色，「我選錶跟大家不太一樣，我比較膚淺，我第一眼只看表（錶）面。」

▲品牌腕錶推出20種款式，高爾宣佩戴SUBTITLED VII，以皮革環繞不銹鋼設計，NT$14,300。（圖／品牌提供）

ALLSAINTS腕錶系列包含20種款式，UNTITLED以雙指針錶盤為核心設計，SUBTITLED 搭配三眼計時碼表錶盤，使計時功能更為精準，又如高爾宣佩戴SUBTITLED VII款式，以皮革環繞不銹鋼設計，更為獨特，SUBTITLED GMT則是結合GMT格林威治標準時間功能，打造設計感與時尚兼具錶款。



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