「小甜茶」提摩西夏勒梅，開創男性陰柔氣質的新時代

這是一幅巴洛克式的景象。在一艘於義大利沿海水域上下擺盪的遊艇上，有一名穿著紅色短褲的男子，雙臂緊抓著船身。一名身穿動物紋比基尼，耳戴金圈耳環的年輕女子，俯身靠向該名男子，迫使他張開雙腿，並用手攫住他的臉，張口親吻他。在這樣的互動中，主導的力量是她。

這是提摩西夏勒梅（Timothée Chalamet ）和他的女朋友莉莉蘿絲戴普（Lily-Rose Depp）遭狗仔隊拍下的照片，這張照片已在網上傳開爆紅，教眾人緊盯著這對情侶親密的一舉一動；私密時光已然成為公開放閃。對於夏勒梅這個自 2017 年出道成名以來，從未拍過主流電影的年輕演員來說，這張照片十分符合他與眾不同的明星形象，撇下男性影星極度男性化的特徵，反擁坦誠、男女平等和自信的脆弱。

夏勒梅是時下的偶像派男演員：身高 173 公分，出生於 1995 年，頭髮蓬亂，下顎線條俐落分明。雖然在過去，許多傳統的魅力演員皆以他們可靠堅定的男性特質，樹立起個人品牌形象，練就壯碩身材以扮演陽剛角色，但夏勒梅 步入了不同的境界。2019 年的現下，溫和細膩的人比玩弄女性，鋒芒畢露的英雄更酷。

這是過去四年來不斷出現的現象——好萊塢的年輕演員婉拒膚淺的角色，進而尋求過往由遠比他們年長的演員所擔綱的更複雜的角色。我們在 2016 年的《海邊的曼徹斯特》中，看到了美國演員盧卡斯海吉斯（Lucas Hedges）扮演一個情緒化、憔悴的少年，不得不接受自己父親的死—— 他在該片中的演出讓他在 21 歲榮獲奧斯卡提名。

一年之後，夏勒梅在《以你的名字呼喚我》中飾演艾里歐 Elio，一個十幾歲的男孩，在 1980 年代義大利北部的某個炎熱夏天，愛上比他年長，在他父親手下實習的男性。奇怪的是，扮演同志角色，竟讓夏勒梅 躋身好萊塢炙手可熱的明星之列——有著忠誠且以女性為主的粉絲群的專業男演員，通常都是流行歌手和大製作電影巨片中的帥氣男星。

在那之後，夏勒梅演出許多不同的角色，但一致都是有別於一般期待的男性角色：在葛莉塔·葛薇（Greta Gerwig）執導的《淑女鳥》中，他附庸風雅，抽著雪茄，是主角的戀愛對象；在《美麗男孩》中，他是沉迷於甲基安非他命的問題男孩；而此刻在大衛·米奇歐（David Michod）的《The King》中，他是一名無賴王子，被迫放棄與平民往來以登上王位，他卻無心眷戀王權。

換句話說，比起在上東區，坐擁中央公園眺望景觀的華美餐館中弄姿拍照，夏勒梅更有可能坐在 Bed-Stuy 區的咖啡店中，羞澀地閱讀村上的書。

作家 Anne T. Donahue 創造「暖男 (artthrob)」一詞，來形容時下備受寵愛的男星，顯然著重於他們的聰明才智和不那麼男性化的行為舉止。這也與夏勒梅的時尚選擇息息相關。他不與造型師合作，而是仰賴一些十分受歡迎的設計師來為他打造出能夠創造話題的造型。在參加 2019 年的金球獎時，他穿著一件佈滿綴飾的Louis Vuitton 胸背束帶，而其他人則穿著傳統禮服出席。

幾個月前，在《美麗男孩》的倫敦首映會上，他穿著Sarah Burton為 Alexander McQueen 設計的西裝，上面裝飾著大紅色的花朵。如果男星們的紅毯時尚選擇通常是同化和安全的話，夏勒梅這個直男，似乎不介意做一些與眾不同的造型。

這一切都呈現出夏勒梅過去曾在採訪中提及的自由表現的欲望——無關乎性別為何。在與哈利·史泰爾斯（Harry Styles）談論《i-D》的封面時，他說：「你可以做任何你想做的事。你無須做［任何］特定的事……來展現男性氣質。這是令人興奮的。現在是一個勇敢的新世界。也許是因為有社群媒體，也許是因為天曉得為什麼，但我們這一世代的人真的很興奮能以新的方式處世。」

這樣的現象對好萊塢男性對待女性的態度造成了影響，並為她們提供了她們應得的空間和代理。過去的偶像派演員被塑造成傲慢的登徒子，他們周圍的女性被視為僅僅是配飾。作為 #MeToo 世代的第一批男明星，夏勒梅和他的同行正在做出恰當的回應。

在《The King》的全球首映紅毯照片中，（他穿著 Haider Ackermann 灰色絲綢西裝，並在腰際繫上腰帶），我們看到夏勒梅 在紅毯上，朝著戴普展開以她為傲的笑顏。就好萊塢的方面來說，他願意在公眾場合，顯出崇拜自己女友的神情，這樣的舉動為未來好萊塢的性別角色（應當）如何發展，提供了一線微光。

※文字：Douglas Greenwood | 編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

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