克莉絲汀史都華大方談出櫃：享受自在生活比保護私生活重要

說到克莉絲汀史都華(Kristen Stewart)的戀情,你一定會先想到她拍攝電影《暮光之城》與男主角羅伯派汀森(Robert Pattinson)假戲真做墜入情網的這段著名往事。然而本來備受影迷們看好的戀情,最後卻因克莉絲汀與已婚導演魯伯特桑德司(Rupert Sanders)過於親密的舉止而畫下句點。

後來,克莉絲汀史都華被拍到與女生當眾接吻,而她也在2016年大方出櫃,與演藝圈中的許多才女如法國歌手Soko、美國歌手St. Vincent、「維秘天使」辣模Stella Maxwell等有過多段感情。如今,她對於被狗仔拍到與女友一起手牽手逛街或是在路上忘情接吻,都顯得老神在在,甚至不惜放棄成為漫威英雄的可能,也堅持要開心做自己,擁抱自己的性向。

近期,克莉絲汀史都華接受Vanity Fair雜誌訪問,大方談論公開出櫃的決定。她表示,曾有演藝圈大老跟她說過:「你就幫自己一個忙吧!不要在公開場合與女友牽手,就有機會主演一部漫威電影。」但克莉絲汀對此不以為然,她拒絕聽信建言並表示:「我才不要跟這樣的人一起工作。」



事實上,這個建言聽起來相當諷刺,因為漫威才因在電影《復仇者聯盟4:終局之戰Avengers: Endgame》中首度納入同志角色而獲得眾人的喝采。這個漫威史上的首位同志角色由導演之一的喬羅素(Joe Russo)親自演出,其中一段,美國隊長與民眾組成互助會,讓因無限之戰失去親友的人們能藉由團體彼此鼓勵療傷,喬羅素在劇中有一句台詞是這樣的:「『他』在點心送上來之前哭了He cried before the dessert was served,」這裡的「他」用「He」來表示,無形中象徵著這個角色約會的對象是位男性,而他正是位同性戀者。

此外,9月開拍的新電影《The Eternals永恆族》更傳出新英雄將是一位同志,首部由LGBTQ主演的漫威電影即將誕生。

對克莉絲汀史都華來說,沒有什麼比「做自己、好好享受生活」來得更具吸引力,即使獲得了能成為漫威英雄的保證,也遠比不上這份快樂。她接著說:「我把『自在享受生活』看得比『保護私生活』重要,當我越想保護我的私生活,其實就越是在摧毀它,因為我必需時刻注意我的行為舉止,不能自然地跟交往對象外出,也不能在訪談中談到我的感情狀態。」不過她也坦言自己仍會受到一些老派思想的影響,像是如果你想保有成功的事業,那麼你就不要公開談論關於性取向的事情。

在訪談中,克莉絲汀也罕見回顧了她與羅伯派汀森的舊情,她提到當年兩人達成共識,不對外討論感情,她說道:「我們決定把感情的事留給自己,畢竟這是我們兩個之間的事,不需要對外說明。」不過,美國總統川普倒是十分關注克莉絲汀與羅伯派汀森分手後的一舉一動。

2012年在他們分手期間,川普屢屢在推特上針對這段逝去的戀情發表評論,甚至發了好幾條抨擊克莉絲汀的推文,要羅伯派汀森醒醒,絕對不要吃回頭草。時隔5年,克莉絲汀登上《周六夜現場SNL》舞台,在節目上將自己與當時剛上任的美國總統川普過去的恩怨搬上檯面。超豁達的她,霸氣回應:「 Donald,我知道過去你並不喜歡我,但現在你大概更會討厭我,因為我是SNL的主持人,而且老兄,我真的超gay!」看來,現在的克莉絲汀史都華不再在意他人的眼光,她對真實的自己充滿自信,而且很快樂地做自己。

