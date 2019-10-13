德國男模Leon Dame「臭跩台步」夠厭世　一走就爆紅

巴黎時裝週爆紅話題人物就是他！年僅20歲德國男模Leon Dame在Maison Margiela SS20秀上超狂台步一走成熱搜。厭世又激動，甚至帶點憤怒神情，踩著兇狠步伐，打破時裝週「正常」台步認知。

到底為什麼Leon Dame要這樣走秀，還擔任壓軸？其背後別具意義。本季Maison Margiela 的靈感來源來自第一次大戰和第二次大戰，秀中可看見充滿軍裝、護士服元素，像是頭盔、制服、皮帶、斗篷等等，色調也以海軍藍、卡其色等大戰時常見的服裝色系為主，經過Maison Margiela解構，讓大戰服裝晉身為時髦帥氣軍裝。而這季設計鬼才John Gallian藉由男模Leon Dame強烈台步傳達現代社會紛擾，社會的冷漠最終將帶來激進與壓迫。

而模特兒Leon Dame嚴肅又誘人的步伐在巴黎時裝週狂放恣意地散播時尚樂趣，此步伐風格早已在社群熱烈地討論著，在這背後的動作指導是 Pat Boguslawski。Boguslawski 在巴黎跟《Vogue》說：「那不只是一場時裝秀，而是一場『表演』。」



早在2019秋冬大秀上，Leon Dame就以瘋狂又厭世台步一走成紅。

大家認為最精彩的一刻是當模特兒Dame出場時，這對 Boguslawski 來說其實一點都不意外。當他談到那病毒般的狂放感時，說道：「當約翰加利亞諾John Galliano 選他作為壓軸時，我哈哈大笑，因為我知道這會是個爆點，不過我沒想到大家的反應會這麼熱烈。能得到這樣的回饋真的太棒了，我超開心的。 」

Boguslawski 是個多才多藝的男人：從舞者轉為模特兒，又變成演員（都在他 30 歲前發生），全球創新人才機構—Streeters 是這位時尚界創新家的代理人。Boguslawski 作為動作指導，他將所有的熱情都融合到一個特殊的角色上。

他曾與小枝女孩 FKA Twigs、維多莉亞·貝克漢 Victoria Beckham 和金·卡戴珊 Kim Kardashian 合作；為品牌 Tomo Koizumi 和梅森·馬吉拉 Maison Margiela（至今有七場秀）精心策畫伸展台演出；並協辦了湯米·希爾費格 Tommy Hilfiger、Off-White、凡賽斯 Versace、三宅一生 Issey Miyake、Fendi 和 Hugo Boss 等品牌的活動。然而，他的角色仍是一個謎。

在此，《Vogue》訪談了Boguslawski，了解他是如何創作他的「動作」。

動作指導的工作是什麼？與舞蹈指導的工作有什麼差異？

Pat Boguslawski：「作為動作指導，我不編舞或編導步驟，我不會告訴別人確切的流程要如何進行。基本上，我是在鼓勵人們，告訴他們各種不同的選擇和想法，編些故事來幫助他們把動作做得更好。我是在創造一種情緒，讓人們用『才能』來移動。舞蹈指導通常會進行已經編好的舞蹈，我則是給那些和我合作的人更多自由，讓他們發揮最好的自己。」

你是如何投入動作指導這個領域的？

PB：「這真的是一場意外，非常自然的過程。我第一次做這個是在 2013 年：我當時是設計師亞歷山大·麥昆 Alexander McQueen 的模特兒，那時正在進行彩排，當創意總監莎拉波頓Sarah Burton 要我向模特兒們示範怎麼走路時，我超震驚的，我以為她問錯人了，結果她跟我說，她其實一直都在注意我，而且她看的出來我很了解這個服裝系列，會聽著音樂、跟著節拍走路。那是我第一次有『這應該會很有趣』的想法。」

「能在梅森·馬吉拉 Maison Margiela 的時裝秀與約翰·加利亞諾 John Galliano 合作真的太棒了，因為我是看著他的時裝秀長大的，我非常欣賞他。模特兒們的步伐和時裝秀的風格都非常的簡單、很有『街頭風』和日常感。所以，這是與馬吉拉 Margiela 合作的最佳時機，在伸展台上創造讓人們能感受到自由的動作。」

你的日常行程是什麼樣的呢？

PB：「每天都不一樣。我沒有固定的行程表，我可能會在試衣間、在表演現場或在某個地方。我很常旅行，我也試著好好照顧自己—我會去健身房、做瑜珈、游泳。我花大量的時間研究各種想法，與不同的人見面，還有我的朋友和家人們。我的行程表很滿。」

人們對你的職業「動作指導」最大的誤解是什麼？

PB： 「這是一個比較新的詞，所以人們經常根本不了解這是什麼。他們會說：『哦，你是舞蹈指導？』或『哦，你是導演。』有時候回答『是』比一直解釋其中的差異要簡單的多了。基本上，我是模特兒、藝術指導、妝容與音樂的中間人—我的工作是啟發大家。」

※文字：Sam Rogers,Tiffany Leu | 編輯：Tiffany Leu | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com）



延伸閱讀

【2020春夏 巴黎時裝週】CELINE設計師Hedi Slimane將以往優雅加入叛逆搖滾 展演瀟灑女郎 Blackpink Lisa成秀上另波高潮

【2020春夏 巴黎時裝週】 從紐約前進巴黎，Telfar曝光與CONVERSE聯名系列，更聚焦移民身分：「這就是象徵和存在間的界線！」



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。