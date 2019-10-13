fb ig video ETtoday search mobile

會胖是因為沒睡好！「5個」睡眠習慣養成，甩肉超輕鬆

> >

▲▼6個睡眠習慣養成，甩肉超輕鬆 。（圖／Unsplash）

▲長期睡不好不僅精神差，就連體重都暴增。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily　

許多研究指出，睡眠不足會使體重爆增，晚上睡不著尤其管不住嘴，當睡眠不夠會使體內減少產生瘦素，肥胖機率大增。瘦素是脂肪阻止分泌的蛋白質類激素，它能幫助我們少吃、增加能量釋放，進而減輕體重。換句話說，想要變瘦，睡眠一定就要充足，以下5個睡眠習慣必須養成。

關閉房間光源

睡覺時候請記得關掉電視、電腦和其他所有光源，手機最好關機，至少也要調到靜音，當眼睛受光線時，會將訊息傳送到大腦，嚴重影響睡眠品質。

▲▼6個睡眠習慣養成，甩肉超輕鬆 。（圖／Unsplash）

下午2點後別喝咖啡

咖啡盡量早一點喝，含咖啡因飲品會在體內停留超過10小時，容易讓人翻來覆去睡不著。

睡前禁喝酒

睡前3小時喝酒的話，會影響睡眠品質，因為酒精不會在短時間內散去，停留在體內會影響深層睡眠，也就是為什麼喝醉的人其實很淺眠，酒醒後比平常來得更累。

▲▼6個睡眠習慣養成，甩肉超輕鬆 。（圖／Unsplash）

睡前別做運動

很多人因為睡不著，誤以為睡前運動能消耗體力，幫助入睡，其實運動會讓體溫升高，讓人難以進入熟睡狀態，基本上睡前4小時不太適合做運動。

▲▼6個睡眠習慣養成，甩肉超輕鬆 。（圖／Unsplash）

裸睡改善睡眠品質

體溫太高會影響睡眠質素，反之裸睡可使身體涼快，也能擺脫衣服的束縛感，當感到輕鬆自在，身體就能加快進入深層睡眠。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

失眠, 睡眠, 減重, 技巧
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1014-1020　牡羊加薪機會大、獅子放不下過去感情

奧斯塔羅12星座一周運勢1014-1020　牡羊加薪機會大、獅子放不下過去感情

運動後到底能不能飲食？營養師解密：吃得對更有助瘦身減脂

運動後到底能不能飲食？營養師解密：吃得對更有助瘦身減脂

吵架時最難搞定的4大星座男！巨蟹愛說反話、Top 1軟硬都不吃

吵架時最難搞定的4大星座男！巨蟹愛說反話、Top 1軟硬都不吃

只需瘦5公斤以內的「小基數減肥法」　三餐照吃也能突破停滯期、不復胖 南韓「半半美食」新推咖啡版！美式＋拿鐵　兩種口味一次滿足 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 超夯BV「雲朵包」搶不到沒關係，還有5個類似款可以買 冷色調才美啊！PONY修圖技巧大公開，最愛2款APP濾鏡 韓驚悚網漫《迎死tagram》熱度高　隨時隨地打卡小心變「亡美」 45歲賈靜雯保養靠芝麻！大方分享如何「狀態好到像少女」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面