會胖是因為沒睡好！「5個」睡眠習慣養成，甩肉超輕鬆

▲長期睡不好不僅精神差，就連體重都暴增。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Lily

許多研究指出，睡眠不足會使體重爆增，晚上睡不著尤其管不住嘴，當睡眠不夠會使體內減少產生瘦素，肥胖機率大增。瘦素是脂肪阻止分泌的蛋白質類激素，它能幫助我們少吃、增加能量釋放，進而減輕體重。換句話說，想要變瘦，睡眠一定就要充足，以下5個睡眠習慣必須養成。

關閉房間光源

睡覺時候請記得關掉電視、電腦和其他所有光源，手機最好關機，至少也要調到靜音，當眼睛受光線時，會將訊息傳送到大腦，嚴重影響睡眠品質。

下午2點後別喝咖啡

咖啡盡量早一點喝，含咖啡因飲品會在體內停留超過10小時，容易讓人翻來覆去睡不著。

睡前禁喝酒

睡前3小時喝酒的話，會影響睡眠品質，因為酒精不會在短時間內散去，停留在體內會影響深層睡眠，也就是為什麼喝醉的人其實很淺眠，酒醒後比平常來得更累。

睡前別做運動

很多人因為睡不著，誤以為睡前運動能消耗體力，幫助入睡，其實運動會讓體溫升高，讓人難以進入熟睡狀態，基本上睡前4小時不太適合做運動。

裸睡改善睡眠品質

體溫太高會影響睡眠質素，反之裸睡可使身體涼快，也能擺脫衣服的束縛感，當感到輕鬆自在，身體就能加快進入深層睡眠。

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