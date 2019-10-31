2019保養精華液空空賞　10款值得無限回購推薦　

今年的精華液空空賞來了！其實也不算是今年啦，大概是從去年下半年開始蒐集到現在的。今年因為工作上有些變動跟新目標，所以變得比較忙碌，另外也自省了一下，覺得自己想寫的文章應該要有更深的體悟之後再來寫，合作的產品，也變得更挑剔，想推薦的是我自己真的用完會去回購的，我想，與其每個月體驗好幾種產品，那種淺層體驗寫出來的連我自己都無法感動自己了，更別說是在正在觀看文章的朋友們了！因此！雖然文章產量少了，但是我卻多了更多熱情來推薦，這才是我想要的。

回到正題，這次的空空賞精華液很多，因為是我跟老劉兩個人一起用的，所以量會多一點，我也會一一跟大家分享心得以及回購意願。



產品順序不代表推薦順序



DIOR 迪奧 凍妍新肌拉提精華

回購指數：★★★★☆

DIOR的保養品真的不是用過太多種，但是讓我一用就愛上的，就真的是這瓶專門對抗老化的凍妍新肌拉提精華，它最主要的特色就是能夠幫助緊實肌膚，想讓肌膚看起來更加澎潤的，這瓶可以。

除了香氣非常讓我喜歡之外，它的質地我也很愛。本以為這種抗老產品，質地應該都是走超滋潤路線，但是實際上，卻是非常水潤好推勻，三兩下就被肌膚吸收進去了。輕抹在臉頰，推開後，根本秒吸收。精華吸收之快，肌膚柔嫩膨潤，摸起來光滑細緻，完全沒有那種抗老產品會有的滋潤黏膩。也因為很喜歡，後來又買了一瓶，我想只要有促銷，大概都會買吧我。



PEZRI派翠 21胜肽美白原液精華

回購指數：★★★★☆

今年夏天熱愛使用的精華液就是它啦。因為我現在比較提倡簡單保養，選擇成分單純、溫和的產品，遠比那些號稱可以帶來眾多效果的產品還適合自己，夏天容易曬黑或是暗沉，因此使用21胜肽美白原液精華，來幫助改善暗沉這件事。

21胜肽美白原液精華的質地雖然是液態的，但是使用後還有一種滋潤感，肌膚就不會感到乾燥，直接使用它，甚至我不太需要使用其他保濕產品來補強。

簡單的輕拍按摩，直到21胜肽美白原液精華被肌膚吸收後就可以了。如果真的乾燥，還可以將21胜肽美白原液精華與乳液混合使用。因為原液精華本身真的有滋潤的效果，所以使用後肌膚會有種柔潤感，我不需要再使用乳液或乳霜，單使用這瓶精華保水度也很足夠。



欣蒂婕 Xindy J 長效保濕精華液

回購指數：★★★★★

第一瓶是朋友送的，後來用了真的很愛它的保濕效果，所以又買了。因為它不但價格佛心，又是台灣品牌，方便購買之外，最重要的是真的幫助我改善乾燥的困擾。

我最喜歡的就是它帶有點蘆薈的香氣，就是一種很舒服的香氣，加上質地又很水潤，水潤到我都忍不住多按好幾下，長效保濕精華液裡面添加了許多植物萃取液，又添加了傳明酸，也就是說除了保濕之外，它還能幫助肌膚更加透亮。

不誇張它真的很好吸收，按壓兩下就很足夠了，根本不用擔心它會不夠力，每次擦完它，我都覺得臉上好像多了一層保水膜，溫和不刺激，又能給肌膚帶來透亮，有預算考量的朋友這瓶可以試試看。



Oatma歐朵瑪 燕麥植萃精華液

回購指數：★★★★★

這一瓶是敏弱肌膚的好朋友。以舒緩修護為主的燕麥植萃精華液，是市面上目前唯一的燕麥膠體所提煉的精華液，對肌膚能有舒緩、修護以及補水的幫助。

精華液的質地非常水潤，也因為它的分子細微，所以能快速滲透到肌膚底層，除了燕麥膠體之外，它還添加了七合一植萃，因此能夠緊緻、水嫩我們的肌膚。輕輕將精華液塗抹在臉上，沒有任何的黏膩感、油感，能感受到肌膚逐漸被補滿了水。所以我都會在醫美後使用，也是我必囤貨的補水精華之一。



LOGONA諾格那 立效保濕集中精華

回購指數：★★★★★

這絕對是今年的小黑馬之一啊！一開始並沒有馬上有感覺，但使用完一瓶後，已愛上它的溫和度。LOGONA選擇有機成分，並且堅持反對動物測試，不添加任何人工防腐劑、香料、色素等，一切以有機、天然、溫和為主。也因此，對於這個品牌，好感度是滿有的。

精華以兩個主要的成分來幫助補足肌膚水分：能夠幫助肌膚保濕並且舒緩肌膚。水凝露的質地，還帶有滿滿的玫瑰香氣，聞起來是很讓人感到舒適的。質地很水潤的關係，所以延展性非常好，雖然只有按壓一下，但是整張臉都能抹到，覺得也是滿省的。本來以為只按壓一下，使用量上會不會不足，但是自己親身體驗後，發現一下真的滿夠的，給予肌膚滿滿的水感，摸起來也是讓人滿意的柔嫩與光澤感。



愛斯德瑪 LOVEISDERMA 瞬效保濕精華液

回購指數：★★★☆☆

雖然說這一瓶我大概也是買了好幾次，然後每次都會嫌它的質地比較黏膩，可是說也奇怪，它的補水效果神好，而且特別適合膚況不穩的時候使用，愛斯德瑪真的是敏弱肌膚的好朋友，每次膚況不太穩，像是有點發紅長痘痘時，乖乖使用這一瓶，總是很快能安撫我的肌膚，只是因為它單價算比較高一點點，因此我大概都只有趁促銷才會下手。也因此回購機會不是那麼大，因為要促銷才會買啊我。但這並不代表這個東西不好用啦，真的好用，但就是，CP值沒那麼高。

無色無味，質地方面一開始會覺得有點稠，不過推開以後稠感會消失，雖然稱不上十分水潤，但是延展性很好，用量比較省，也算是優點。

就如同我剛剛說的，雖然用起來會覺得有點黏膩，但是說也奇怪，並不會因為這黏膩而造成肌膚不適，相反的還滿能穩定膚況的，所以這一瓶我大概都是秋冬使用比較多，夏天用起來我自己是覺得比較黏膩啦。



Mad Hippie SAP維生素C 8種活萃亮顏精華

回購指數：★★★★★

大概介紹了一百遍Mad Hippie了。就真的很愛啊，尤其是SAP維生素C 8種活萃亮顏精華，還有維生素A10種活萃緊緻抗皺精華，雖然說單價也是破千，可是官網超長特價，導致我快用完時就會去補貨，十次大概有八次都有打折，所以買起來就會覺得很划算。

今天就想針對讓我白透透一整個夏天的SAP維生素C 8種活萃亮顏精華，來複習一下這瓶SAP維生素C 8種活萃亮顏精華的成分，穩定性高的SAP美白左旋C，可以與左旋C合體的阿魏酸，認真幫你趕走黑色素，還有幫助皮膚細緻的維生素E。值得一提的是，這瓶精華是可以白天使用的，所以不用擔心反黑問題。

通常，我都是早晚在化妝水以後使用，大約都是很豪邁的一滴管的用量，保養品這種東西是不要省的，說明上寫用多少，你就用多少，不然效果出不來，才是真的浪費呢。直接按壓在臉上，吸收度超快，而且不黏膩啊！也因為這樣，無論是冬天還是夏天，我幾乎都很愛這一瓶。

它算是一款我覺得滿有感覺的去暗沉神器，而且溫和又好吸收，就算我兩頰比較脆弱，容易泛紅，但是這瓶天天用都可以，對於跟我一樣嚮往白到發光的朋友來說，這瓶真的必須補。



DARPHIN朵法 全效舒緩精華液

回購指數：★★★☆☆

DARPHIN，其實是個小時候我用了不懂，長大後用了才明白它的好的品牌。就像是那個在我心目中始終無法取代的花梨木按摩潔面膏，老實說第一次用，我真心無感啊！後來隔了一年多，又再次接觸到，才發現它的好是我目前找不到其他代替品可取代的。而全效舒緩精華液，專門for敏感肌膚的花植保養，對於肌膚本身比較脆弱的朋友，只要你能力允許，這一瓶真的滿可以買的。

液態的精華液，有著淡淡的淺粉紅，這麼療癒的小粉紅，看起來就十分賞心悅目。好吸收，它所散發出的香氣，好清新，就是一種，聞起來會讓人覺得很放鬆，很舒服的氣味，不會是那種坊間我們聞到那種濃濃化學香料的味道。

當膚況已經開始脫皮時，我不會用抹的，而是將精華液倒在掌心，輕輕拍在臉頰上，慢慢地，漸進的，讓精華中的成分進入基底。如果說改善，我想最明顯的是，全效舒緩精華液滋潤了肌膚，減輕了肌膚原本緊繃的不適感，不過由於它也是高單價產品，因此下手前也常常讓我猶豫很久。



寵愛之名 多分子玻尿酸藍銅保濕系列

回購指數：★★★★☆

這個系列我幾乎都用過了，其中最讓我喜歡的是多分子玻尿酸積雪草前導精華。透過激活水動能科技來分層補水，加上積雪草來修復肌膚，就是一種打開肌膚通道的概念，可以讓後續的保養更加有效果。我大概就是按壓一下，按摩臉頰並且輕輕拍，順便叫醒我那還沒睡飽的肌膚呢！



LANCOME蘭蔻 小黑瓶+小黑安瓶

回購指數：★★★★☆

LANCOME我也是用過超多系列啦，其實都滿推的，但如果有促銷，我最常回購的就是小黑瓶跟小黑安瓶，它們就是一種很能穩定膚況幫助後續吸收的保養品，只要有使用，肌膚都像是開了外掛一樣，狀況超好！

跟小黑瓶相比較，小黑安瓶的質地比較滋潤，應該是說，它比較像是滋潤版的小黑瓶，可是又沒有到很油就是了，肌膚吸收後，那滋潤感甚麼的就通通消失了啊！所以小黑瓶白天使用，小黑安瓶就是晚上使用的！這個系列因為質地很輕盈的關係，所以我也沒有在擔心厚重問題。

白天使用小黑瓶，晚上使用小黑安瓶，修護1加1，素顏的肌膚也會爆炸透亮，真的很讓我滿意，因此是我覺得滿值得投資的精華之一。



終於把今年+去年的精華液通通介紹完了，雖然很多，但是看到這些空瓶，超有成就感的，期待明年我跟老劉也能發現更多讓我們感到驚喜的精華產品。



文章僅是個人使用心得，無廣告推銷之意，如果有興趣的朋友建議還是自行靠櫃體驗為佳。請注意，文章內所提及的成分與功效，皆是引自於產品介紹，不等於聲稱具有任何療效。

※圖片+文字：Vogue 美人會 - Ching Hs.

（完整文章請看VOGUE.com）



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