踩高跟鞋的everyday都很amazing！李晶晶：他真的很懂很懂女人的心

當我還住在紐約時，是我人生中每天都會穿高跟鞋的日子。當時我從加州移居到紐約，猶記我剛上班的第二周，老闆建議我換掉平底鞋，改穿高跟鞋！確實，穿上高跟鞋，讓我們的步伐更迷人，更女性化，穿任何服裝都都和高跟鞋非常搭配。最重要的，高跟鞋更讓我們「高人一等」，用不同的視角看世界！

如果說起投資高跟鞋，大家首屆一指都會說Roger Vivier！品牌在1954年推出了歷史上第一雙細跟高跟鞋。Vivier先生用了塑料的新技術為高跟鞋創造了足夠的高度；經過這麼多年，非凡出色的高跟鞋設計師陸續發跡，Christian Louboutin、Nicholas Kirkwood、Aleaxndre Birman等等，不及備載。而其中，我個人最愛的就是Manolo Blahnik！

當我讀了Blahnik先生在1971年設計了第一雙高跟鞋的故事，真的覺得非常有趣，當時他為某一服裝秀設計的鞋根本不實穿，因為他沒有設計鞋款的專業基礎，他根本不知道高跟鞋其實需要「金屬棒」才足以支撐載重，使得當時模特兒們走秀搖搖晃晃，那情景真的很經典！（笑）但一次的失敗，或許擊倒了很多人，但Blahnik先生不一樣，他反而更用心鑽研，就為了能設計出真正可以步行的美麗高跟鞋。

藉著無比決心與熱情，不難想像Blahnik先生的公司一直是業界頂尖，叱詫風雲了40多年。他創造了每一位設計師都想達成的境界。有一雙他設計的經典款，是我的最愛，名字就叫做「Hangisi」（鞋型是一雙尖頭高跟鞋），招牌特徵就是鞋面上的釦飾，手工製成，鑲嵌了144顆美麗美麗水晶。

即便到了現在，如今已高齡70歲的Blahnik先生，仍然堅持手繪草圖，再比照完成稿製成。他要求精確、品質與獨特性。我在時尚產業多年，真心覺得很神奇，會穿Manolo Blahnik的女性不侷限任何一種型，也從未特定一種族群。他的鞋，適合每個你。我想，這份成就歸功於，他真的很懂很懂女人的心！

最後和大家分享前些日子參加VOGUE舉辦的社群名人頒獎典禮，當天我也是穿著Manolo Blahnik的鞋款出席活動。整場典禮下來，除了替我增加優雅之外，也完美支撐，一點都不覺得痛。舒適，就是Manolo Blahnik一直能深受喜愛的原因之一。

※圖片+文字：Vogue 風格達人 - CrystalLee

（完整文章請看VOGUE.com）



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