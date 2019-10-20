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阿嬌公開「喝水時間表」　每天7杯水輕鬆瘦、皮膚變好了

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之前為了婚宴曾拼到6天減3KG的阿嬌鍾欣潼，大愛在小紅書上分享實證有效的減肥法，最近她就透露自己之前錄節目，老是忘記喝水，結果皮膚變好乾，不僅容易出油，新陳代謝也跟著變差，於是她擬了一份一天喝水時間表，請助理到時間提醒她喝水，堅持一段時間後，不僅皮膚變好了，還瘦了幾公斤，這種不花錢就能變美變瘦的好事情，讓她超興奮想分享給大家。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

實證有效！阿嬌的【瘦身喝水時間表】

7:00 起床後，補充整晚消耗的水分，開啟腸胃蠕動，幫助排便。

9:00 早飯後，站在中醫立場9點是腸胃排毒時間，喝水可以清理腸胃累積毒素，阿嬌則認為這時候喝水可以提神醒腦，開啟接下來的一天。

11:30 午飯前，增加飽足感，接下來吃午餐也不易進食過多。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

13:00 午飯後，促進消化，有醫學研究證實，飯後1小時內喝杯水可幫助消化。

15:00 下午茶時間，提神解乏，可以少吃點零食。

17:30 晚飯前，同樣的道理，先喝水增加飽足感，讓晚餐不會吃過量。

20:00 渴了就喝，但要注意睡前兩小時不要喝水，會水腫。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

以上就是阿嬌自己的喝水時間表，但她也提醒可以按照個人的作息調整，從起床後，每隔不到兩小時就喝一次水，每次150ml~200ml左右，喝的水最好是常溫白開水，咖啡、茶任何的飲料都不能算數。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

※編輯：Jasmine.lee | 來源：鍾欣潼小紅書 |
（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

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更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

Twins, 阿嬌, 鍾欣潼, 喝水, 瘦身, 減肥, VogueTaiwan
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