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奇奇蒂蒂、芝麻街兩款聯名太生火　印花長褲、ELMO絨毛背包超可愛必收

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迪士尼們喜歡的奇奇蒂蒂又來燒大家啦！搗蛋的兩隻花栗鼠這次與H&M合作，在服裝上充滿可愛的俏皮模樣，一看就讓人想入手收藏！還有創意潮牌STAYREAL與潮流界新寵芝麻街Sesame Street二度聯名，推出秋冬系列，連小提袋都充滿印象感，絕對是今年秋天的必買單品。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲H&M Divided 2019 亞洲時尚奇奇與蒂蒂合作系列（左）白色上衣NT$399、（右）紅色短袖上衣NT$399。

H&M 與鬼靈精怪著稱的迪士尼經典人物CHIP'N'DALE攜手合作，聯名系列採用充滿秋天氣息的杏色系，注入湖水藍及酒紅色，運用趣味印花圖案、條紋及格紋等設計元素增添現代時尚感，全系列以CHIP'N'DALE圖像與活潑俏皮的表情動作為印花設計重點，不論是短袖T恤、寬版上衣或連帽休閒服，都可見到花栗鼠兄弟有趣搞怪的蹤影。

系列中的條紋及格紋設計則為整體造型提升街頭時尚魅力，輕鬆展現與眾不同的潮流態度，如米白色CHIP'N'DALE印花上衣配深寳藍格紋鉛筆裙，更是日常休閒造型配搭必備之選。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲（左起）H&M Divided 2019 亞洲時尚奇奇與蒂蒂聯名長褲NT$799、 條紋連身裙NT$699。
STAYREAL 以芝麻街人氣角色Elmo、Cookie Monster、Oscar 和 Big Bird 的主色調，巧妙融入落肩版型的帽 T、棒球帽、漁夫帽及更多配飾之中，如芝麻街多色帽 T、芝麻街多色老帽等，與它們一起出街，獨具魅力的輕鬆氛圍躍然而出。加之以電繡手法對芝麻街進行別致的再創作，令主角們擺脫「低齡」設定。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Elmo 毛毛漁夫帽（紅）NT$1280、芝麻街麻吉寬版厚棉T NT$2080
除了衣服之外，可愛的配件絕對是購買的重點，包括以 Elmo 與餅乾怪獸的臉做為設計概念，結合絨毛感 POLY材質的零錢包更佳萌感，還有在拖鞋上使用 Elmo 和餅乾怪獸的表情設計，萌趣可愛充滿時尚態度，連毛毛提袋也使用大大的芝麻街主角表情，光是拿著就夠吸晴。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲Elmo 毛毛提袋（紅）NT$980、Elmo 毛毛室內拖（紅）NT$780 、芝麻街麻吉變身襪組（紅藍） NT$580

※編輯：Sandy | 來源：stayreal, H&M |

（完整文章請看VOGUE.com

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※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

芝麻街, Elmo, H&M, Stayreal, 聯名, VogueTaiwan
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