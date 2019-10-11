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英國皇室5位最具時尚影響力的女性　梅根與凱特王妃比美，最後贏家還是她

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黛安娜王妃或許是你印象中為英國王室帶來革命氣象的人物，但你可能不知道，真正讓皇室從君主神壇上走入民間的人，其實是英國女王伊莉莎白二世。1960年代溫莎王朝面臨英國社會轉變的局面，穩固人心成為女王帶領王室走向新時代的關鍵。

在女王的丈夫菲利普親王的監督下，白金漢宮首度開放攝影機入宮，由BBC量身打造一部關於王室私生活的紀錄片《王室家族Royal Family》。這部史無前例的王室真人秀於1969年6月21日分別在英國本土和澳洲公開放映，吸引全球超過4000萬人的觀看，原來王室家庭與一般人生活一樣無異。這部片一年後女王以「不合時宜」的理由禁播，卻從此開啟先河，隨著九○年代電視、報紙和雜誌媒體的崛起，王室的潮起潮落，悲歡離合成為關注的焦點，也從時尚到文化全面性引領潮流。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

自1952年登基至今，伊莉莎白二世已經成為英國史上第二位在位時間最長的君主。熟知女王風格的是華麗尊嚴，然而從歷史照片可以發現，在伊莉莎白二世登基前的25歲生命中，她就如同你我一般，是一個愛漂亮和時尚，再平凡不過的女孩。蕾絲滾邊公主袖，英國鄉村花卉排列的圖騰洋裝，或者是公主風格的雪紡禮服，是初期風格。成為女王後，她喜歡以高貴的銀色或者金色呈現莊嚴氣度。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

在她統治的最初幾年，Norman Hartnell和Hardy Amies兩位設計師可以說是女王的愛將。曾經為她設計婚紗的Norman Hartnel，後來也是加冕禮服的設計師，許許多多的國宴場合禮服也是出自他手。至於Hardy Amies的設計，則是女王陛下日常衣櫥的依靠。

近年來，女王創造出簡約高雅的標準風格，明亮塊狀的顏色套裝，搭配著精緻的白手套與珍珠配飾，最後一頂完美和諧的帽子，完成當今對女王的印象，也代表著英國人民心中不可抹滅的精神象徵。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

若不是溫莎王朝史上一次意外變故，其實伊莉莎白二世可以不用接下重責大任。據說，至今女王依舊不能原諒她伯父的遜位。在她認為，這是導致被迫承受江山社稷的父親喬治六世壽命縮短的原因。這位伯父就是當年「不愛江山愛美人」放棄王位的愛德華八世，而這位美人，就是備受爭議褒貶不一，但在時尚圈為人熱議的Wallis Simpson。

來自美國的Wallis Simpson，成為「溫莎夫人」之前，就是著美國名社交名媛，天生不是美人胚子，她懂得將時尚偽裝成自己的武器。從她喜歡的品牌例如Elsa Schiaparelli、Givenchy、Dior、Mainbocher、Madeleine Vionnet等可以看見，她善用剪裁簡潔，但是設計獨特的服裝來襯托高級珠寶，展現獨特的品味。儘管戀情不被看好，兩人卻恩愛地渡過36年，直到溫莎公爵去世。為了彌補心愛的女人不能成為皇后的遺憾，溫莎公爵為她在卡地亞定製的頂級珠寶數量龐大且價值不菲，其中一枚鐫刻著愛情宣言「We are ours now」的卡地亞祖母綠訂婚戒指，不僅見證動人至深的愛情，在Wallis Simpson於1986年獨自去世後，依舊閃爍著深情的童話故事。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

同樣身為美國人，薩塞克斯公爵夫人梅根與Wallis Simpson的命運不同。對於離過婚、做過演員的梅根馬克爾，王室敞開雙臂歡迎她風光嫁入王室，足以顯示溫莎王朝的寬容與迎接新世代的變革。成為薩塞克斯公爵夫人後的梅根，其時尚影響力甚至逐漸追趕上她的嫂子劍橋公爵夫人凱薩琳（暱稱凱特王妃）。

根據時尚搜索平台Lyst表示，從2018開始搜尋梅根馬克爾穿搭的數據逐漸超越凱特王妃，其中最受歡迎的是孕婦裝以及結婚時穿著的Givenchy婚紗禮服，還有那件於溫布敦球賽上穿著，24小時熱搜賣光的Ralph Lauren藍色條紋襯衫。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

從平民到王室完美詮釋現代灰姑娘童話的凱特王妃，有著平民王妃的美名。同一套服裝不介意重複曝光的節儉性格，為王室帶來正面氣象，也一舉帶動英國的時尚影響力。隨著梅根的人氣逐漸攀升快超越自己，據說，從2019年三月凱特王妃開始與一位新的造型師Virginia Chadwyck合作。Virginia Chadwyck透過不同的搭配，讓凱特王妃的時尚造型更上一層樓。她幫助劍橋公爵和夫人建立一個給大眾信任感的形象。不管是不是真的感受到「威脅」而競爭，凱特王妃和梅根只要能夠帶動英國的消費力，就是王室所樂見的時尚影響力。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

儘管凱特王妃和梅根的穿著每日上熱搜，不過如果跟他們倆的婆婆相比，簡直望塵莫及。威爾斯王妃黛安娜（暱稱黛安娜王妃）從踏進溫莎王朝的那一天起，她的人生就宛如一部電影。從王子與公主童話故事般的婚禮，到離婚後驟然車禍逝世，舉國哀悼空前絕後的哀傷，就可看出黛安娜王妃在人們心目中無可取代的地位。戴安娜王妃的風格永垂不朽，從19歲到36歲，經手Stephen Jones、Jasper Conran，Arabella Pollen、Bruce Oldfield、Catherine Walker、Ronit Zilkha和David Sassoon等設計師的作品無數， 設計師們回憶，「她是真心喜愛時尚，這對她來說是一種逃避」。

在一件件華麗禮服的背後，是戴安娜王妃與設計師們在工作室的美好時光，為曾經迷失於緊繃皇室生活的的戴安娜王妃提供了一個喘息的機會，這是她生命中沒有的自由。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

黛安娜王妃的逝世，好一陣子為英國王室蒙上陰影。隨著繼承她俊俏笑顏與親和魅力的王子們逐漸長大成人，英國王室的人氣再度回溫。威廉王子與哈利王子的婚禮，以及他們孩子的出生，同樣從文化層面到經濟層面都可以看見英國王室所帶來的影響力。溫莎王朝自喬治五世以來，歷經動盪時代家族存亡的時刻，如今的溫莎王朝靠著皇室軟實力席捲大半個國際市場，成為當今世界最顯赫的皇室家族。

※編輯：Travis Travie | 來源：CNI |

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀

凱特王妃與梅根不能夠在晚上6點前戴上鑽石？原因再次展現皇室的低調作風

原來大家都誤解女王了！伊莉莎白女王力挺威廉王子與凱特王妃，其實背後真正的原因是......

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

戴安娜王妃, 伊莉莎白二世, Wallis Simpson, 凱特王妃, 梅根, 溫莎王朝, 時尚潮流, VogueTaiwan
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