網美快衝！DW信義快閃店超好拍　李聖經「玫瑰金錶」抽回家

▲DANIEL WELLINGTON在信義辦快閃店，連假快來看錶拍美照。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

瑞典腕飾品牌DANIEL WELLINGTON秋季發表新品ICONIC LINK，簡約造型深受不同年齡層男女喜愛，而今在信義微風舉辦快閃店，除了展售新品，還提供網美區拍美照，趁連假快來打卡踩點！

▲ICONIC LINK延續簡約風格，金屬質感的鋼錶帶樣式更時尚，NT$6,500 。（圖／品牌提供）

瑞典腕飾品牌DANIEL WELLINGTON（DW），暌違兩年推出了最新系列ICONIC LINK，找來南韓女神李聖經以及剛新婚的小賈嫂超模Hailey Bieber演繹，營造時尚和率性氣質，打破原有基礎，以「成就你的每一瞬間」為主題，延續品牌經典簡約風，不過跳脫了皮革、白磁的材質，而是使用金屬質感的鋼錶帶樣式，外觀看來更顯奢華，男女都能輕鬆駕馭。

▲DW 信義快閃店即日起至10月13日，展售新品銀色與玫瑰金。（圖／品牌提供）



品牌此次在微風信義舉辦快閃店，即日起至10月13日止，在現場將展售新品銀色與玫瑰金兩個款式，搭配黑與白不同錶盤，共有4款搭配，不論是顏色或是錶面尺寸都能找到所屬，當然也有提供 #iconisme 打卡區域給網美們拍照，除此之外，只要消費就能抽新款ICONIC LINK手錶，不妨來快閃碰運氣。

在 Instagram 查看這則貼文 ET FASHION（@et.fashion）分享的貼文 於 PDT 2019 年 10月 月 9 日 上午 6:09 張貼

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