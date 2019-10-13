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愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

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▲▼ Hermes Piaget 。（圖／品牌提供）

▲採用招牌愛馬仕橘色雙圈錶帶的H Hour 21x21毫米腕錶，95,000元。（圖／愛馬仕提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國殿堂級品牌愛馬仕（Hermes）的H Logo魅力無限，不僅出現在服飾，皮件，在腕錶系列也是招牌之作，設計師Philippe Mouquet於1996年設計創造H Hour系列腕錶，錶殼造型的H字母不僅代表品牌標誌，在法語中小時時間與製錶也都是H字母開頭，凸顯設計內涵；近日愛馬仕為此系列變裝，推出秋冬限定的雙圈皮錶帶，採用鏤空技術裝飾錶帶，再次翻玩H字母。

▲▼ Hermes Piaget 。（圖／品牌提供）▲▼ Hermes Piaget 。（圖／品牌提供）

▲愛馬仕搭配雙圈朱紅色小牛皮錶帶的H Hour腕錶26x26毫米精鋼錶殼（左）97,000元，搭雙圈亞麻灰色小牛皮錶帶的H Hour腕錶21x21毫米鍍玫瑰金錶殼款105,900元。

愛馬仕的雙圈皮錶帶設計首見於1998年Martin Margiela為品牌設計的第一場時裝秀中，雙圈設計呈現兩樣風情，連接錶耳處是經典錶帶樣式，第二圈可纏繞手腕猶如皮革手環。本季限定新色款有兩種版本，精鋼錶殼腕錶搭配杏色或朱紅色皮錶帶，而鍍玫瑰金錶則採用黑色或亞麻灰色皮錶帶，第二圈錶帶均有微型鏤孔的H圖案裝飾，可自由替換錶帶添新意。

▲▼ Hermes Piaget 。（圖／品牌提供）▲▼ Hermes Piaget 。（圖／品牌提供）

▲Possession系列腕錶34毫米櫻桃色鑽錶（左）585,000元，綠松石面盤鑽錶615,000元，（圖／伯爵提供）

可以DIY更換錶帶的設計，幾乎已成各家女錶標配，伯爵（PIAGET）Possession系列錶款即配備快拆裝置，可自由更換黑色、深藍、綠色、紫色、紅色、水藍色、白色等7色鱷魚皮錶帶，單獨購買約10,000元起；同系列錶徑34毫米的櫻桃色面盤18K玫瑰金鑽錶，以及錶徑29毫米綠松石面盤鑽錶，均附贈一條可替換的鱷魚皮錶帶，依當日穿搭色系做搭配，更贏得女性芳心。

關鍵字：

愛馬仕, Hermès, PIAGET, 伯爵
fashion.net

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