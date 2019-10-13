認真健身沒變瘦反而變胖？3大原因最常見　運動後吃太多

▲現在有許多女生為了追求緊實體態，開始接觸健身。(圖／翻攝IG@sachi_fujii_official)

編輯／Amanda

這幾年健康瘦身風潮越來越夯，大家不再只靠節食、少吃來減肥，也很重視運動、健身，追求緊實曲線好體態。但有些人開始健身一段時候後，發現自己體重不減反增，到底為何別人健身都瘦出健美好身材，自己卻胖了？就有健身網紅列出健身後沒有立刻變瘦的原因，尤其以下這3點最常見。

▲健身後補充營養有助增肌，但小心吃太多反而會變胖。(圖／翻攝IG@babebani)

1.運動後吃太多



不論是做有氧運動或無氧重訓，身體消耗了能量，也需要更多的能量來修復和合成肌肉，所以這時候會容易感到飢餓，但在這當下身體代謝還沒有提高，如果這時候突然吃很多，甚至吃的比平常更多，或是以幫助增肌為藉口放肆亂吃，比如大吃炸雞薯條可樂等高油高鹽高熱量食物，那當然會胖！

健身完不吃東西，身體無法補充合成肌肉所需營養，難以增肌，基礎代謝也就不會提高，所以健身後完全不吃等於白練一場，但攝取的食物也要稍微留意，建議要以補充蛋白質為主，食物的烹調方式也要盡量避開油炸、滷味等重鹹口味。

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▲想成功瘦身，除了健身、運動外，還要搭配健康的飲食習慣。(圖／翻攝IG@3.48kg)

2.愛吃加工食品



你應該也聽過「三分練、七分吃」這句話，想要擁有理想體態，除了健身，還需要配合健康的飲食習慣才更有效，健身是幫助增肌，提高身體基礎代謝率，並鍛鍊肌肉線條。健身就像是打開了「變瘦」的開關，但能瘦多少還是要靠平時的飲食管理和健康的生活作息來搭配。

像是油炸物、披薩、蛋糕甜點等加工食品，熱量高、飽足感不強，消化快速，很容易一吃就停不下來，是絕對需要避開的垃圾食物。尤其是之前曾過度節食的人，健身後的暴飲暴食更容易導致體重上漲，變得更胖，所以一定要搭配健康合理的飲食，才能避免復胖和能真正地瘦下來。

▲肌肉量增加、體脂減少，可能導致體重持平或上升一些，但體態反而會更好。(圖／翻攝IG@applekim2、@babebani)

3.肌肉量增加、體脂下降



最後一種可能，其實是很正常而且好的現象，就是你的肌肉增加了。同樣體積下，肌肉的重量比脂肪還要重，因此當體內脂肪減少，肌肉增加，才導致了你的體重沒有下降，甚至可能更重了一點。

因此，在有認真健身的前提下，體重就算略為上升也不用害怕，可能是因為你的肌肉增長速度大於脂肪下降速度，才導致體重不減反增。這樣的情況下，身材線條會更緊實，看起來會比較瘦，而且肌肉量增加，會使基礎代謝率提升，之後燃脂效果更好，瘦身效果也會更好，體脂降得更快。

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