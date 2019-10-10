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夏若妍挺「時尚老佛爺」聯名快閃店　自誇是「神攝手」當場傳授拍大長腿祕技

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▲夏若妍分享拍出「大長腿」美照的秘訣。（影／記者張妤瑄攝）

記者張妤瑄／台北報導

夏若妍（雷瑟琳）9日受邀為PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店站台，她穿PUMA致敬「時尚老佛爺」卡爾拉格斐聯名系列長版帽T現身，大推秋冬女生能穿長版帽T修飾身材，並分享身上單品的秘密巧思，雖以卡爾最愛的黑白灰經典色系為主，但她穿著的灰色帽T背後來有拉鍊裝飾，底下露出紅色細節，營造更亮眼風格。

▲夏若妍（雷瑟琳）9日受邀為PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／記者張妤瑄攝）

▲夏若妍為PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD聯名系列快閃店站台。（圖／記者張妤瑄攝）

常常分享穿搭美照，夏若妍也當場公開「大長腿美照」秘訣，沒想到竟是出乎意料的答案，她笑說：「首先，要有很會拍照的朋友，訓練自己的朋友很會拍照。然後，手機要有超廣角，會自動不需要美圖秀秀，就能拍出大長腿。」被拍的人真正需要做的事？「腳一定要伸直，交叉步，小女生拍照的撇步。」看起來就會腿很長。

身邊有沒有最會拍照的朋友？夏若妍第一個想到的就是同事。藝人朋友呢？她回：「我的藝人朋友都比較漂亮，比較適合被拍，我會喜歡幫他們拍照，畫面很美，如果要這麼說的話，可能是我自己（最會拍）。」

▲PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／PUMA提供）

▲夏若妍讚自己是「朋友中最會拍」，很會抓朋友們的漂亮美照。（圖／品牌提供）

即將迎來冬天，有沒有不變胖的「養瘦」撇步？夏若妍分享，我冬天很容易想吃火鍋，但吃火鍋也有吃不胖的方式，點鴛鴦鍋，我吃清涮的那邊，不吃白飯、不另外沙茶醬，因為沙茶醬的熱量太高，還是能享受美食，又不會攝取到過多熱量。

PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列將於10月12日正式開賣，開賣前即起～10／15於信義新光三越A11開幕快閃店，展示全系列新品，其中服裝以T-Shirt、連帽衛衣、長褲等為主，上面均有PUMA標誌與KARL LAGERFELD Logo，並用黑、白經典色系輔以紅色打造搶眼風格。

▲PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／PUMA提供）

▲PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／PUMA提供）

▲致敬卡爾，該系列以他鍾愛的黑白兩色為主，並加入紅色點亮。（圖／品牌提供）

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聯名系列鞋款則以CELL ALIEN、ALTERATION、CALI三款為主，皆為2019年強打的款式，分別為CELL氣室球鞋、老爹鞋與微增高CALI鞋款，另加入ROMA AMOUR鞋型，是上半年雙方聯名款的女生鞋款。

▲PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／PUMA提供）

▲PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／PUMA提供）

▲PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／PUMA提供）

▲PUMA SELECTＸKARL LAGERFELD系列快閃店。（圖／PUMA提供）

▲（依序）ROMA AMOUR KARL（NT$4,580）、CELL ALIEN（NT$5,080）、ALTERATION（NT$5,080）、CALI（NT$4,580）。（圖／品牌提供）

關鍵字：

夏若妍, 雷瑟琳, PUMA SELECT, KARL LAGERFELD, 時尚老佛爺, PUMA, 時尚穿搭, 快閃店
fashion.net

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