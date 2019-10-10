周裕穎回收NIKE、LEVI'S廢衫變新衣　吳卓源撲克臉走秀怕「臉太臭」

▲周裕穎率領的JUST IN XX，今年取消在紐約時裝周發表的計畫，改在台北時裝周發表新裝。（圖／品牌提供）



記者張妤瑄／台北報導

台灣設計師周裕穎今年（2019）因爸爸驟逝，取消JUST IN XX紐約時裝周走秀，改在台北時裝周發表最新一季服裝，為此他特地重新設計在台發表的作品，與NIKE、LEVI’S合作，運用200多件回收衣解構、再製、重組，讓時尚廢棄物變成秀服，並邀來藝人J.Sheon街巷、吳卓源、饒舌歌手Morrison馬仕釗站上伸展台力挺。

▲周裕穎與NIKE、LEVI'S合作，用回收衣改製打造「永續時尚」主題的系列設計。（圖／品牌提供）



J.Sheon、吳卓源、Morrison三人都是初次走秀，外表酷酷的J.Sheon由於曾短暫唸過服裝設計師，雖然「覺得緊張」，但覺得一切「既熟悉又陌生」；吳卓源則生怕自己的臭臉真的太臭嚇到人；Morrison讚周裕穎以他為靈感，用「濕紙巾」打造的白衣服真的超酷。

▲R＆B女神歌手吳卓源受邀走秀，深怕臉太臭。（圖／品牌提供）



周裕穎想將「時尚廢棄物」如考克邊、剩餘布料做成新衣的想法醞釀已久，此次與NIKE、LEVI’S的合作剛好將此想法一次爆發，除了將LEVI’S解構重組，解構成牛仔紗線重新拼裝，加入金屬環變得搖滾外；NIKE運動鞋則重製成成秀上鞋型小包外，也將街頭潮衫改造成羊腿袖等具有古典美風格的設計。

▲J.Sheon雖然緊張，但頻頻自我催眠「放鬆就會比較好」。（圖／品牌提供）



▲Morrison身上的服裝是以潔癖的他為靈感，周裕穎用「濕紙巾」做成的設計。（圖／品牌提供）



周裕穎透露靈感繆思就是他的太太小白，「她是一個很街頭的女生，但她去博物館又會對那種穿著羊腿袖的古典美人很著迷，我就想可以將街頭少女注入古典魂，應該是還不錯的點子。」於是，超具衝突美感的設計就此誕生。

▲周裕穎以小白為靈感繆思，結合街頭運動與古典風格打造系列作品。（圖／品牌提供）



別於周裕穎注入西方古典味，夏姿．陳 （SHIATZY CHEN）發表的2020早春系列「紡堅」，則以歷史博物館典藏的東方水墨畫家八大山人描繪的荷花、蜻蜓、花鳥為靈感，結合西方印象派大師莫內的睡蓮池中的光影，打造生趣盎然、東西合璧的設計。輪廓上不乏傳統東方元素，但在面料上則廣泛運用烏干紗等透視材質營造輕盈感，並配合超大帽飾營造前衛風格，相當具有度假風情。

▲夏姿2020早春系列主題為「紡堅」，再度用拿手的東西合璧給人驚艷之感。（圖／品牌提供）



陳季敏同名品牌JAMEI CHEN則以她與藝術總監郭英聲參加威尼斯雙年展的南歐之旅為靈感，從開心的旅遊記憶與記錄影像中，尋找有趣的故事，以「EXILE：放逐」為題打造春夏新裝，以白色為底、棉麻材質，在透與不透之間展露若隱若現的文青性感風格。

▲JAMEI CHEN以南法之旅為靈感，訴說一趟關於「放逐」的旅程。（圖／品牌提供）



竇騰璜與張李玉菁雙人組品牌DOUCHANGLEE，春夏以「BETWEEN・之間」為題，描繪不同世代的文化交融，經典與街頭的交會，並讓男女模特兒頭上戴著探險燈具前進，呈現探索旅程的概念。服裝上則在比例與剪裁上玩變化，結合運動風格與都會優雅，如粗獷風格的工裝搭配古典美感的立體花朵，營造遊走衝突、大相徑庭風格之間的趣味。

▲DOUCHANGLEE又一次在比例與剪裁上玩變化，並讓模特兒戴上探照燈，象徵探索的意義。（圖／品牌提供）