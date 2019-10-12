加拿大研究：健忘比過目不忘更聰明！潛意識早進行分類動作

▲健忘並不是笨，選擇性記憶反而更聰明。

編輯／Lily

有時候滑手機要找東西，卻突然忘記要找什麼，出門後才發現鑰匙根本沒帶，讓人瞬間毀了好心情，先別擔心如此健康可能不是初老現象，加拿大研究指出常常忘東忘西的人，其實比一般人都聰明。

大腦其實就像電腦的記憶體一樣，需要定期清理才能達到最棒的儲存效果，其實會有健忘的情形，是因為大腦分析過濾後，留下了有用的資訊，容易忘東忘西的人其實在潛意識中已進行了分類記憶工作，這樣的人不笨，甚至比過目不忘更聰明。





CNN依據多倫多大學研究教授Blake Richards的報告報導，健忘是因為大腦並沒有接收並儲存所有記憶，潛意識中放棄無關痛癢的小細節，來獲取更多的腦容量，進而思考、判斷做出正確決定。大腦會優先考慮的是記憶的重要性，而不是準確性。健忘的人早已比其他人都早一步掌握了對自己有利的記憶，為的就是能解決日後更重要的事情。

根據美國心理學家研究，愛做白日夢和健忘的人一樣，也比一般人更聰明。研究人員邀請112人進行測試，發現測試對象的創造力和智力都比一般平均來的高。同樣的新事物，一般人需要花5分鐘理解；但較聰明的人花1分鐘就學會了，其他的4分鐘他們就自動轉換到白日夢模式，所以當他們神遊時並不是不用心，只是學習速度比別人快。

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