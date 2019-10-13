女友別白目！天蠍擺臭臉、金牛變霸道，看懂另一半吃醋小動作

▲12星座男吃醋，態度、表現大不同。（圖／翻攝自tvN）

編輯／Lily

戀愛時候很甜蜜，當情到濃時，你能感受另一半正在吃醋嗎？吃醋並不是女生專利，男生的吃醋方式或許隱性了了點，外國網站《Yourtango》就分享了5大星座男的「吃醋」時的反應，女生們以後別再後知後覺啦！

牡羊座

牡羊男個性很直，你明顯感受他的情緒，當他們開始吃醋時，對你的態度會傲慢，甚至一整天都坐立不安，讓人感受他不對勁，這時候盡量就是讓著他，把情緒抒發出來就沒事了。

金牛座

金牛男是大家公認的好好男友，論貼心沒人可贏他，但是只要他吃醋，他就會變得很霸道，對任何事情反應都會變得強烈，開始在意你的行程或是和誰出去，這時候必須先對他放軟示好，用行動證明你最愛他，一個深深的擁抱最適合。

雙子座

雙子男吃醋時喜歡說反話，你可以感受到濃濃醋意，喜歡用挖苦和調侃來顯示他的吃醋和不滿，這時候要讓他感受到你的愛和在乎，他就會不再和你爭論。

天蠍座

天蠍男的醋意天生較強，當你和別的男生走比較近的時候，他就會立刻警告你要保持距離，再不開心就會「擺臭臉」讓你知道他生氣了，這時候嘴甜一點，大聲和她說妳最愛的人只有他。

巨蟹座

巨蟹男本來就有許多內心戲，情緒一直都很滿的他，一旦吃醋就有點沒完沒了，他會開始出現一點侵略性的言語，讓人難以應付。即便是很小的誤會都要和他解釋清楚，否則他會很難安撫。

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