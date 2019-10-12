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LIFE・經典／15米月亮浮現碧潭水面　幾米《月亮忘記了》現身地景藝術節

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▲碧潭地景藝術節,幾米。（圖／翻攝新北市觀旅局）

▲碧潭地景藝術節與幾米合作，療癒月亮在水中。（圖／翻攝新北市觀旅局，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

雙十國慶連假有不少活動，想走療癒風的民眾不妨一訪新店碧潭，今年因應921大震20周年，在2019碧潭地景藝術節中，與台灣知名插畫家幾米合作，以幾米作品《月亮忘記了》為主題，將15米的漂浮月亮「放在」碧潭上，晚上散發著溫暖月光，與天上明月相呼應，再煩躁的人也會變得平靜。

▲碧潭地景藝術節,幾米。（圖／翻攝新北市觀旅局）

在11／13之前，漂浮月亮都會在碧潭風景區展出，新北市觀旅局與幾米團隊打造15米的畫中月亮，與碧潭自然山水結合，轉化為動人心弦的地景藝術，讓月亮陪伴小男孩散發靜謐與美好的溫暖光輝，也能讓參觀民眾感受到療癒氣息。

▲碧潭地景藝術節,幾米。（圖／翻攝新北市觀旅局）

這顆在幾米畫中的療癒月亮，在白天與夜晚都可以欣賞到不同景緻，白天可看見小男孩與月亮相依偎的俏皮模樣，活潑可愛，讓碧潭週邊也感染愉快的氣氛；夜晚則透出淡淡黃色的美麗月光，除了映照在湖水面上，還可看到真的月亮，雙月相互輝映，散發撫慰人心的光芒，時序入秋，民眾可乘著晚風賞月，享受碧潭的另一種風光。

▲碧潭地景藝術節,幾米。（圖／翻攝新北市觀旅局）

《月亮忘記了》是述說一個小男孩與月亮的故事，劇情以悲傷開始，以選擇作結，但每個人都能從畫中獲得一點自我，若要放入一個形容詞，就是療癒跟放下，幾米是近年台灣在世界上最著名的藝術家之一，他曾是廣告人，畢業於文大美術系，相較於之前繪本主要著重在兒童市場，他的作品以「成人繪本」的特色發想，喚起已經社會化、漂泊已久的大人們，已經埋藏已久的初心。

體驗新北市好山好水，不如從藝術裝置開始，趁國慶雙十連假一起去看看吧。

關鍵字：

LIFE, 經典, 藝術, 幾米, 碧潭, 月亮忘記了
fashion.net

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