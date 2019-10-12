2019週年慶必買「大容量」經典品！Kiehl’s、Dior、蘭蔻、雅詩蘭黛一次看

▲。(圖／品牌提供、記者張毓容攝)



記者張毓容／綜合報導

百貨週年慶正陸續開打，在這個一年中最重要的囤貨好時機，除了各種超值優惠組合要好好徵酌外，各大品牌的人氣明星商品也都會趁這時推出大容量限定版，絕對是愛用粉絲鎖定的必搶好物。這裡幫大家統整各家推出的加大版明星商品，快來看看有沒有你的心頭好！

Kiehl’s 契爾氏



紐約保養潮牌Kiehl’s每年週年慶都不會讓人失望，不僅有眾多價格非常實惠的限定組合，還將許多款人氣明星商品都推出大容量版，今年的加大限定款更多達14款，其中除了最經典的金盞花化妝水外，包含無油凝凍、雙C精華、深夜奇肌精露、酪梨眼霜、防曬系列到洗髮精等人氣商品都有加大版，就連回櫃率NO.1 的「激光極淨白淡斑精華」也首次推出大容量特惠組。

▲Kiehl’s今年週年慶限定大瓶裝多達14款。(圖／記者張毓容攝)

而多年榮登專櫃保濕霜類銷售第一名的「冰河醣蛋白保濕霜」，今年重新改版，成分升級，質地也變得更輕盈好吸收，且今年周年慶特別以「小愛心大擁抱」為主題推出「2019限量公益版」，不僅是容量加大版，凡於週年慶期間購買，Kiehl’s就會捐出1元美金給基督教救助協會支持弱勢兒童課後陪讀班，更會加贈超可愛的「限量Kiehl’s小愛心抱枕」，送完為止。

▲Kiehl’s 冰河醣蛋白保濕霜2019限量公益版，125ml，特價NT$2,160（價值NT$3,375）。(圖／記者張毓容攝)

LANCOME 蘭蔻



每次都會推出明星商品的限定版大容量已算是蘭蔻週年慶期間的一項「傳統」，今年蘭蔻依舊誠意滿滿。除了青春霜「超緊顏白金淡斑霜」、超輕盈UV系列3大明星款及每年都有鐵粉守候的淡斑美白「激光煥白淨白精華（升級版）」全都推出平日絕不會出現的加大版，就連今年剛推出的小黑瓶升級版「未來精華」超未來肌因賦活露 也加入限定版大容量行列，推出75ml大容量瓶裝，容量是常態版50ml的1.5倍，但價格只多680元，絕對是小黑瓶粉絲囤貨的最佳時刻！

▲LANCOME今年週年慶推出6大明星商品的限定大容量版。(圖／品牌提供)

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ESTEE LAUDER 雅詩蘭黛



雅詩蘭黛將過去一年最熱賣的人氣產品推出限定版大容量包裝，除了廣為人知的小棕瓶「特潤超導修護露」、「微分子肌底原生露」與小銀瓶「Pro極速緊緻肌密全能精華」等年年入選的產品外，今年更加碼推出2月上市就攻下消費者防曬愛用首選的「Pro全能防曬超輕感水凝露」，讓愛用鐵粉可趁著週年慶大肆採購，天天使用也不擔心庫存沒貨。

▲雅詩蘭黛4大熱賣明星商品限定加大版，各限量650瓶～2000瓶不等。(圖／品牌提供)

Dior 迪奧



迪奧回櫃率NO.1的紅色奇蹟－極致賦活精萃，今年也再度推出週年慶限定加大容量版，除此之外，迪奧頂級保養系列「精萃再生花蜜」也將微導精露推出限定加大版，保養加一步，讓肌膚全面代謝淨化，美肌效果更加乘。

▲Dior 極致賦活精萃，75ml，NT$5,300；精萃再生花蜜微導精露，50ml，NT$10,500。(圖／品牌提供)

LANEIGE 蘭芝



LANEIGE最經典的人氣產品－晚安面膜「睡美人香氛水凝膜」幾乎已成為品牌代言詞，全球暢銷超過1600萬瓶，趁著週年慶特別推出經典加大版，等同78折的優惠價超划算。另外，一推出就很受歡迎的前導精華「超級莓果C煥顏精露」今年也推出限定加大組，不僅也有相當於78折的優惠價，還附贈「柔漾抛光二用化粧棉｣一盒。

▲LANEIGE 睡美人香氛水凝膜-保濕淨亮，100ml，NT$1,100；超級莓果C煥顏精露，250ml，NT$1,950。(圖／品牌提供)

L’OCCITANE 歐舒丹



南法天然植萃保養品牌歐舒丹，今年週年慶特別將罪受亞洲女性喜愛的櫻花沐浴膠推出大容量組合，蘊含來自普羅旺斯呂貝宏的櫻桃萃取，洗後散發櫻花清新細緻的芳香。

▲歐舒丹 大容量櫻花沐浴二入組，500ml x 2，NT$2,400。(圖／品牌提供)

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