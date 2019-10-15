HOT・Stuff／李棟旭、太妍搶著戴　南韓「飾品魔藥」細細一條卻有耀眼「女神光」

▲南韓輕珠寶品牌xte，有「飾品魔藥」美譽，在韓星之間默默刮起一陣旋風。（圖／翻攝官方IG）



記者張妤瑄／台北報導

明星天天華服重裝上陣，私底下難免喜歡隨興自然、反璞歸真的風格，近期南韓明星們好多人愛上xte（發音為：Per te）飾品，來自南韓的輕奢珠寶品牌xte，從義大利文「為你」的浪漫單字取名。

▲下半年即將回歸的Brown Sugar Girls團員孫佳人，配戴Cerchio圓圈鏈條耳環，個性又華麗，該款台灣複合式精品MINOSHIN有引進，售價NT$18,100元。（圖／翻攝官方IG）



xte有「飾品魔藥」美稱，簡約的設計，能成為穿搭造型的點睛之筆，也能細膩展現個性，難怪從男神李棟旭到女神李聖經、金太妍等人通通戴上。

▲xte的設計不複雜，簡約但靠鑽石切工技法讓飾品能閃爍細緻光芒。（圖／品牌提供）



秋冬推出的Lume系列，以單色為主，採用14K金與精密鑽石切割技術手法，讓單色鏈條卻擁有工法細膩的精緻做工，靠著如同鑽石切割的手法，為細細鏈條帶來氣質光暈，輕鬆打造「女神光」、「男神光」。

李棟旭、太妍兩人紛紛愛上細戒，黑色鍊戒在手指上宛如刺青，除了為穿搭點睛之外，更意外流露遊走氣質與個性之間的風格，不愧有「飾品魔藥」的稱號。

▲（依序）李棟旭與太妍都配戴的Lume系列尊爵黑鏈條戒指，售價NT$4,900元。（圖／翻攝官方IG、品牌提供）



鄭秀妍（Jessica，潔西卡）、李聖經、秀英則不約而同愛上細細頸鏈，隨興搭配白色毛衣或帽T，不論是秋冬的Casual風格，亦或者帶點運動的風格，都能完美Hold住。常常配戴xte Lume系列頸鏈的李聖經，甚至穿著白色針織背心搭配誇張西裝外套，展現另一種個性風情。

▲潔西卡穿也許你我衣櫃中都有的白色毛衣，但配上一條細細頸鏈，整體造型更加出色。（圖／翻攝官方IG）



▲李聖經示範了兩種完全不同風格的穿搭，但都能輕鬆配戴同一條項鍊。（圖／翻攝官方IG）



▲（左）秀英也配戴同一條頸鏈，在中性的襯衫下，點綴出細緻優雅的女人味。（圖／翻攝官方IG）



▲Lume系列尊爵黑鏈條項鍊，價格NT$23,600元。（圖／品牌提供）



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由於xte的設計不誇張，低調又能放出「女神光」，堪稱是極為百搭的單品，不論喜歡哪種穿搭風格，不分男女都能輕鬆駕馭。難怪，南韓演藝圈巨星紛紛投資下去，畢竟入門單品，價格新台幣5,000元有找，不敗下去不型啊～

▲xte的設計不誇張，低調又能放出「女神光」或「男神光」。（圖／品牌提供）