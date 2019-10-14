小Ｓ成為赫蓮娜品牌大使　激推「高光精華」讓她素顏也超美

▲赫蓮娜邀請國際巨星小S擔任品牌大使，期待碰出強烈火花。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

擁有百年輝煌歷史的頂級保養品牌HR赫蓮娜，2019年10月重返重返頂級美妝戰場。以全新品牌定位「高效、傳奇、新奢華」，扭轉消費者對傳統頂級保養品牌印象，除了提供高效奢華保養體驗。秉持傳遞HR赫蓮娜「美麗就是力量」的精神，特別邀請徐熙娣小S擔任赫蓮娜品牌大使，展演女性最不可忽視的至美力量。

▲強調奢華高級保養，帶給肌膚不一樣的享受。

百年前，赫蓮娜女士讓女性看見美麗就是力量，百年後，鼓勵更多女性勇敢打破框架，在人生各個舞台上，尋找專屬於自己的美麗力量，用美麗改變未來。

品牌看中小S，在人生不同階段勇敢展現各種面貌，成為最令人激賞的全方位女星。現在的小S除了耀眼自信，更添增一分內斂優雅，在突破自我的過程中，從未停止追求極致之美，而這份勇於迎接改變、駕馭未來的態度，也正好與赫蓮娜女士想法不謀而合。

▲品牌中最出名的睫毛膏系列。

受邀成為HR赫蓮娜品牌大使的小S表示：「我相信美麗足以改變世界，無論現在的我身處人生哪一個階段，都不能阻擋我追求完美。我相信女性成就極致的同時，就是她最美的時刻，而這份對美的堅持，正是驅動我們不斷前進、改變未來的關鍵力量！」

▲小S最愛高光精華和黑繃帶乳霜。

小S分享：「第一次使用HR赫蓮娜，就讓我非常有感！『高光精華』讓我的臉不用上妝也能持續散發水潤高透光，而『黑繃帶乳霜』，更解決了我的肌膚困擾，一夜醒來達到之前不曾有過的完美絕佳境界，HR赫蓮娜的高效保養傳奇，我親自見證了。」

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