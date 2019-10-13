鋼彈攜手OWNDAYS打造最帥聯名　初代頭像1：7收納盒根本欠收藏

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今年《機動戰士鋼彈》適逢40周年紀念，於是UNIQLO、SEIKO、BAIT等品牌紛紛提出合作企劃來慶祝鋼彈的40歲生日。而日本眼鏡品牌OWNDAYS近日也發布消息，公開了4款以鋼彈為主題的眼鏡，同時還帶來史上首個1：7的RX-78-2造形眼鏡收納盒。

▲SEIKO日前慶祝鋼彈40歲生日所推出的聯名錶款。（圖／翻攝自SEIKO）

▲《機動戰士鋼彈》X OWNDAYS聯名系列。（圖／翻攝自OWNDAYS）

此次的4款鋼彈眼鏡，分別是以元祖鋼彈、夏亞專用紅薩克II、綠薩克II以及德姆為主題打造，其中，眼鏡整體以不鏽鋼材質製作，並使用霧面的鏡架以及更刻上專有型號製成，不過，因RX-78-2造形眼鏡收納盒實在太亮眼，所以眼鏡才沒有受到太多的關注。

這款RX-78-2造形眼鏡收納盒共有3個收納眼鏡的位置，分別在側邊、正面以及後方，另外，如果想要將眼鏡收納於正面的位置，那就必須把眼睛處掀開後，才會是一個收納空間喔！

▲側邊擁有2個收納眼鏡的空間。（圖／翻攝自OWNDAYS）

▲正面需要將眼睛處掀開後才能放入眼鏡，後面則為抽屜式的收納空間。（圖／翻攝自OWNDAYS）

《機動戰士鋼彈》X OWNDAYS聯名系列，預計將於2020年1月正式登場，而4款鋼彈主題眼鏡以及RX-78-2造形眼鏡收納盒屆時都能一併訂購，有興趣的朋友千萬別錯過了。

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