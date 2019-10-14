BABY-GＸ《精靈寶可夢》25週年紀念錶款　寶貝球把皮卡丘收服了

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風靡全球的《精靈寶可夢》不僅擁有火紅的漫畫與動畫，旗下推出的手機遊戲《精靈寶可夢GO》更是帶起瘋狂的抓寶運動。然而，如此火熱的程度，也讓各品牌搶著與《精靈寶可夢》打造聯名系列，其中，同為日本品牌的BABY-G，近日就攜手《精靈寶可夢》帶來全新皮卡丘限定錶款，並且就連收納鐵盒也超特別，一起來看看吧！

自1994年誕生以來，專為女性打造錶款的BABY-G於今年正式成立25周年，因此便決定與同為90年代出現的《精靈寶可夢》合作，並且以最受歡迎的角色「皮卡丘」來製作25周年紀念錶款。

▲《精靈寶可夢》X BABY-G 25周年紀念錶款。（圖／翻攝自BABY-G）

此次BABY-G採用BGD-560-1型號為藍本，並加入多種皮卡丘的元素，像是錶帶上的閃電與神奇寶貝球、錶面與錶背的復古皮卡丘圖案，另外，錶帶上的數字「0：25」，並不是25周年的意思，而是代表寶可夢圖鑑裡編號025的皮卡丘。

▲閃電與神奇寶貝球出現在錶帶上。（圖／翻攝自BABY-G）

▲錶面與錶背有復古的皮卡丘圖案。（圖／翻攝自BABY-G）

▲錶帶上的數字「0：25」，代表寶可夢圖鑑裡編號025的皮卡丘。（圖／翻攝自BABY-G）

《精靈寶可夢》X BABY-G 25周年紀念錶款，預計將於今年11月在日本指定BABY-G專賣店開賣，售價為日圓13,000元（約台幣3,900元），不過，台灣是否會發售該聯名系列，還有待日後確認，有興趣的朋友，近期可以多多關注BABY-G官網或是IG帳號喔！

▲此次的紀念錶款，就連外盒與鐵盒也精心設計了一番。（圖／翻攝自BABY-G）

此外，近期日本Bandai（萬代）官網的GASHAPON商店中，出現了一款寶可夢圖鑑造型的iPhone X手機殼，整體以塑料製作，並以紅色為主調重現經典開合式圖鑑。目前寶可夢圖鑑造型手機殼已經可於GASHAPON商店預購，並預計在2020年3月進行發貨，售價為日圓3,980元（約台幣1,200元）。

▲寶可夢圖鑑造型的iPhone X手機殼。（圖／翻攝自Bandai）

▲以紅色為主調重現經典開合式圖鑑。（圖／翻攝自Bandai）

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