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超越THE10系列？盤點7雙Travis ScottＸNike聯名鞋款　轉售價都高得可怕

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編輯／Duke

自2017年開始，美國饒舌歌手Travis Scott便與Nike合作推出系列鞋款，然而，最近發售的Travis Scott X Air Jordan 6也再次證明，他所設計的鞋款不輸給Virgil Abloh的The 10系列，所以今天就要來帶各位介紹，這位音樂才子攜手Nike打造的7雙市售聯名款以及目前於轉售市場中的價格，一起來看看。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲2017年開始，Travis Scott便與Nike合作推出系列鞋款。（圖／翻攝自IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott至今推出的7雙聯名款，不論是聲量或轉售價格都不輸Virgil Abloh的The 10系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

1.Travis Scott X Nike Air Force 1「AF100」

第一雙Travis Scott與Nike的聯名鞋款，是以經典的Air Force 1為藍本打造，而整體使用純白帆布材質，搭配可拆卸的Swoosh（勾勾）以及Travis Scott仙人掌傑克品牌的Logo。以US 9為例，目前於轉售市場的價格為美金1,700元（約台幣53,000元）。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲整體使用純白帆布材質。（圖／翻攝自GOAT）

2.Travis Scott X Air Jordan 4「Cactus Jack」

經過上回的聯名後，這次雙方以經典的Air Jordan 4為藍本打造，而該鞋款使用淺藍色為主調，藉此向他家鄉的球隊休士頓油商致敬，而左腳鞋後跟則有仙人掌傑克品牌的Logo。以US 9為例，目前於轉售市場的價格為美金1,085元（約台幣33,000元）。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲使用淺藍色為主調，藉此向他家鄉的球隊休士頓油商致敬。（圖／翻攝自GOAT）

3.Travis Scott X Nike Air Force 1「Sail」

繼Travis Scott X Nike Air Force 1「AF100」後，雙方再度以Air Force 1作為聯名主軸，不過，這次的設計與先前相同，差別在於將純白色改為灰白色。以US 9為例，目前於轉售市場的價格為美金1,125元（約台幣35,000元）。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲設計與先前相同，差別在於將純白色改為灰白色。（圖／翻攝自GOAT）

4.Travis Scott X Air Jordan 33 NRG「Army Olive」

Travis Scott這次沒有選擇經典鞋款，而是使用一雙實戰籃球鞋，其中，該鞋款以橄欖綠搭配後跟的土色，並運用「PULL TO LOCK DOWN」的飛行標籤點綴，讓整體跳脫籃球鞋既有的框架。以US 9為例，目前於轉售市場的價格為美金510元（約台幣16,000元）。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲運用「PULL TO LOCK DOWN」的飛行標籤點綴，讓整體跳脫籃球鞋既有的框架。（圖／翻攝自GOAT）

5.Travis Scott X Air Jordan 1「Cactus Jack」

被稱為2019年度鞋王的Travis Scott X Air Jordan 1「Cactus Jack」，以「倒勾」設計闖出名堂，並且成為許多明星最愛著用的鞋款，其餘的細節還有鞋舌與側邊的仙人掌傑克Logo、鞋筒的暗袋等設計。以US 9為例，目前於轉售市場的價格為美金2,005元（約台幣62,000元）。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲以「倒勾」設計闖出名堂，並且成為許多明星最愛著用的鞋款。（圖／翻攝自GOAT）

6.Travis Scott X Air Jordan 1「Cactus Jack」Low

雖然低筒的Travis Scott X Air Jordan 1「Cactus Jack」，其聲量、價格遠遠不如高筒，但依舊是一雙非常百搭的鞋款，並且也是迅速完售，因此要想買到該鞋款，也要付出不少金錢喔。以US 9為例，目前於轉售市場的價格為美金1,120元（約台幣35,000元）。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲聲量、價格遠遠不如高筒，但依舊是一雙非常百搭的鞋款。（圖／翻攝自GOAT）

7.Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」

剛於10／11發售的Travis Scott X Air Jordan 6「Cactus Jack」，最早是在2019美國超級盃中場表演時曝光，而該鞋款是一雙以軍綠色為主調的鞋款，其側邊的帆布小袋是最大亮點，其餘的細節還有橘色的鞋帶扣、後跟拉環以及夜光鞋底。以US 9為例，目前於轉售市場的價格為美金1,355元（約台幣42,000元）。

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲Travis Scott X Nike推出的6雙鞋款。（圖／翻攝自GOAT、Sneakernews、IG@travisscott）

▲是一雙以軍綠色為主調的鞋款，其側邊的帆布小袋是最大亮點。（圖／翻攝自GOAT）

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關鍵字：

美國, 饒舌歌手, TravisScott, Nike, AirJordan, VirgilAbloh, The10, AirForce1, CactusJack, 休士頓
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