鄧紫棋穿原味牛仔褲挺台北時裝周　鬼鬼「中空裝」加碼露極私密部位拼了　



▲鄧紫棋跨海來台挺台北時裝周，遇見好友周湯豪超嗨。（影／記者張妤瑄攝）



記者張妤瑄／台北報導

港星鄧紫棋（G.E.M.）今（10／12）現身台北松山文創園區，擔任2019台北時裝周Ｘ全球購物夜時尚大秀表演嘉賓，一踏上紅毯就引起場邊粉絲瘋狂。今她瞄準「紅毯最帥」寶座，穿著每日在穿的「原味黑色牛仔褲」搭配超高黑色靴款登場，搭配「MICHAEL KORS的金色襯衫」就不會顯得不隆重，她笑說：「走紅毯不用因為裙襬，再左顧右盼。」

▲鄧紫棋特別來台參加台北時裝周，選穿每天都穿的牛仔褲，搭配MICHAEL KORS金色襯衫，營造適合走紅毯的隆重時尚感。（圖／記者游鎧丞攝）



鬼鬼吳映潔穿著「中空裝」現身，引起場邊民眾瘋狂尖叫，全身丹寧的造型展現極致性感的魅力，加碼露出超私密「髖骨」部位，是心機中的心機，難怪引起粉絲們陷入瘋狂。

▲鬼鬼是全場最辣，中空裝還加碼露低腰髖骨部位。（圖／記者游鎧丞攝）



特地飛來台灣的鄧紫棋特別開心能因為出席同場大秀，能與近一年沒見面的《新說唱》「戰隊好友」周湯豪合體。兩人接受平面聯訪巧遇，久未見面忍不住聊開，周湯豪還爆料周湯豪：「她都只有工作需要，半夜會找我。」但最近這類「半夜訊息」少了，他說：「最近沒有來，應該就是搞定了。」

「姐姐」謝金燕一身壓軸登場，跑了一個多月的時裝周，巡迴紐約、倫敦、米蘭、巴黎，讓已成為「國際時尚咖」的她氣勢爆棚。一身VERSAC印花套裝，大秀招牌大長腿，她說：「今天就是運動為主題，但把自己搞得很華麗，帥氣、甜美、霸氣，我自己也很喜歡。」身為本次唯一巡迴過四大時裝周的明星，她最大的感想與是，「每天可以穿不一樣的衣服，想打扮就打扮，為了漂亮而打扮。」

▲謝金燕巡迴國際四大時裝周後，最後一站回到台北，壓軸走上紅毯。（圖／記者游鎧丞攝）



周湯豪穿PRADA踏上紅毯，他開玩笑「像隨時要降落」或是「漢堡神偷」，身上背的後背包雖是造型用，也讓他開玩笑能補一點零食進去，等待的時間能狂嗑。ØZI一身GUCCI穿搭，明白表示是「GUCCI GANG」（GICCI幫）成員，他為此次「Next Gen下一站台北」做了主題曲，他透露：「是我人生中做得最快的一首歌。」多快？他回：「兩個小時吧！」集帥氣與才華於一身。

▲周湯豪開玩笑自己身上的造型，像是隨時「可以降落」。（圖／記者游鎧丞攝）



台北時裝周晚間觀秀星光熠熠，除鄧紫棋、周湯豪、ØZI皆為表演嘉賓，Lulu黃路梓茵擔任紅毯主持人，畢書盡、吳卓源、林予晰、曾婉婷、孟耿如、王子、謝佳見、簡廷芮、王可元、林哲熹等人皆現身力挺。

▲ØZI一身GUCCI造型配FNO白T現身。（圖／記者游鎧丞攝）



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