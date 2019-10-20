肌肉紋路臉龐好真實！純銀《進擊的巨人》造型戒指限量20只

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日本身為主要動漫輸出國，周邊商品也是全球最齊全的，其中，一位名為谷口翔也（Shoya Taniguchi）的設計師，他替許多動漫打造專屬珠寶，像是《東京喰種》、《刀劍神域》、《K》等，不過，這次他將超人氣動漫《進擊的巨人》中的超大型巨人訂為主題，並打造了一枚精緻的純銀戒指。

▲谷口翔也打造超大型巨人主題戒指。（圖／翻攝自Shoya Taniguchi，以下同）

此枚以超大型巨人為主題打造的戒指，採用925的純銀打造，同時，經過煙燻處理後，讓外部的純銀接近骨骼的色調，而超大型巨人標誌性的肌肉紋理以及牙齒等細節，谷口翔也用高超的雕刻技術完美還原動漫中的設計，堪稱精緻工藝的展現。

▲採用925的純銀打造。

▲使用煙燻處理後，讓外部的純銀接近骨骼的色調。

▲標誌性的肌肉紋理以及牙齒細節，也做得相當到位。

目前超大型巨人主題戒指已於Shoya Taniguchi官網發售，全球限量20枚，定價為日圓250,000元（約台幣75,000元），並預計在2020年的4／1結束販售，有興趣收藏的朋友，這次千萬別錯過了。

此外，同樣擁有超高人氣的日本動漫《精靈寶可夢》，近日也攜手BABY-G帶來皮卡丘限定錶款。這次雙方運用BGD-560-1型號為藍本，加入多種皮卡丘的元素，像是錶帶上的閃電與神奇寶貝球、錶面與錶背的復古皮卡丘圖案，並且就連收納鐵盒也是神奇寶貝球的造型。

▲加入多種皮卡丘的元素，像是錶帶上的閃電與神奇寶貝球、錶面與錶背的復古皮卡丘圖案，就連收納鐵盒也是神奇寶貝球的造型。（圖／翻攝自BABY-G）

《精靈寶可夢》X BABY-G 25周年紀念錶款，預計將於今年11月在日本指定BABY-G專賣店開賣，售價為日圓13,000元（約台幣3,900元）。

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