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日本星巴克「紅夜星冰樂」IG掀打卡熱潮　黑貓尾巴、幽靈水瓶Q翻天

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編輯／JJ　圖／翻攝自日本星巴克官網

雖然說距離萬聖節還有半個多月，不過日本的星巴克已經提早開賣期間限定飲品啦！這次推出的兩款飲料都以鮮紅色「化妝舞會」為主題，有種血腥怪誕之感，分別是「萬聖節紅夜星冰樂」與「萬聖節覆盆子摩卡」，利用鮮紅的梅果製造酸甜口感與萬聖節氣氛，飲品已於10／11開賣，IG上也掀起一波打卡熱潮！

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

＃萬聖節紅夜星冰樂

由覆盆子、草莓、蔓越莓為基底，搭配白巧克力，酸酸甜甜，擠上鮮奶油之後還要淋上紅色梅果糖漿、撒上黑可可粉，光用想像的就好想喝上一杯！

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

＃萬聖節覆盆子摩卡

原本就十分香甜濃郁的白摩卡，搭配上這次系列的梅果糖漿，想必能完全中和掉咖啡的苦味，而更增添香甜風味！

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

另外，日本星巴克的萬聖節系列商品當然也同樣吸睛～款式與台灣上市的不太相同，造型更是可愛！

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

＃萬聖節LED燈雙蓋發光瓶

第一款要來介紹超級特殊的「發光瓶」，只要裝入電池，旋轉頂部來開燈，就能在黑暗中點亮，加上黑、橘的搭配超有萬聖節氣氛～

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

＃萬聖節貓尾巴雙蓋水瓶

瓶身印滿了有關咖啡用具的黑色塗鴉小插畫，重點是瓶蓋上掛著象徵萬聖節黑貓的貓尾巴！可愛之餘又有些獵奇，而且這蓬鬆的黑貓尾巴吊飾是能夠拆卸的，想要掛在哪邊都可以～讓人好想擁有！

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

＃白色幽靈雙蓋水瓶

散發詭異氛圍的紫色水瓶，瓶蓋是一隻白色小幽靈，但是一點都不可怕，只有讓人想收編的心而已～

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

＃萬聖節黑貓馬克杯

馬克杯的部分當然不能少了最經典的萬聖節黑貓！除了凸出的耳朵，還有勾成把手的尾巴，尾巴上還托著星巴克咖啡呢！

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

＃萬聖節白色幽靈馬克杯

白色幽靈的可愛魅力無法擋，這回他穿上了星巴克專屬的綠色圍裙，手上拿著一杯冒煙的咖啡，看起來就像為客人奔波的店員。

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

只不過上述的「化妝舞會」系列飲品與商品都只能在日本的星巴克購買到，但是在慨歎「別人的總是比較好」之前，其實今年台灣的星巴克萬聖節系列商品也相當豐盛！品項可是比日本的多更多，黑貓、幽靈、南瓜、熊熊通通都有～

▲日本星巴克萬聖節。（圖／翻攝自日本星巴克）

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關鍵字：

日本, 星巴克, starbucks, 萬聖節, 星冰樂
fashion.net

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