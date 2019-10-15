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奶油色超級好看！ASICSＸ化學製品兩款限定設計強勢來襲

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編輯／Duke

來自洛杉磯的新興品牌C2H4，自8月將旗下的Chemist Creations（化學製品）獨立營運後，便立刻聯手運動品牌亞瑟士（ASICS）帶來GEL-KAYANO 5 OG與GEL-FujiTrabuco 7的聯名鞋款，並且整體的設計呼應品牌名稱，全以化學實驗室的風格呈現，一起來看看吧！

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations聯名系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

1.ASICS X Chemist Creations GEL-KAYANO 5 OG

該鞋款共推出2個配色，分別為灰藍色與奶油色，而整體使用優質的麂皮與皮革搭配網眼布，並以透明塑料與3M反光細節點綴，其中，鞋後跟的拉環則印上「化學製品」的字樣，以代表該設計出自於Chemist Creations。另外，鞋舌的設計上，還具有獨特的雙層鞋帶系統，各位可以依照自身的喜好來搭配。

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲共推出2個配色，分別為灰藍色與奶油色。（圖／翻攝自Chemist Creations）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲整體使用優質的麂皮與皮革搭配網眼布，並以透明塑料與3M反光細節點綴。（圖／翻攝自Chemist Creations）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲鞋後跟的拉環則印上「化學製品」的字樣。（圖／翻攝自Chemist Creations）

2.ASICS X Chemist Creations GEL-FujiTrabuco 7

鞋型偏向慢跑鞋的GEL-FujiTrabuco 7，共推出2個配色，分別為深灰色與米白色，其中，該鞋款於材質的選擇上，使用了皮革搭配防水網布，並於鞋帶處加入尼龍抽繩使其擁有更多的機能性，而鞋後跟同樣印上代表Chemist Creations的「化學製品」字樣。

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲共推出2個配色，分別為深灰色與米白色。（圖／翻攝自Chemist Creations）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲使用了皮革搭配防水網布，並於鞋帶處加入尼龍抽繩。（圖／翻攝自Chemist Creations）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲鞋後跟同樣印上代表Chemist Creations的「化學製品」字樣。（圖／翻攝自Chemist Creations）

根據Chemist Creations於官方IG發布的消息，ASICS X Chemist Creations聯名系列，將分成2階段的發售，首先是於10／19登場的GEL-KAYANO 5 OG，定價為人民幣1,150元（約台幣5,050元），而GEL-FujiTrabuco 7則是要等到11／9，定價為人民幣1,250元（約台幣5,500元），不過，目前發售店點尚未公開，有興趣的朋友，都可以到Chemist Creations的官網查看更多圖片喔！

此外，ASICS為了慶祝與KITH長達十年的友好關係，日前雙方便以「Super Blue」配色為主題，運用GEL-LYTE III與GEL-FIEG 3.1來打造聯名鞋款，其中，2雙皆注入絨面材質，而GEL-LYTE III的配色採用淺灰色與藍色，而GEL-FIEG 3.1則選用海軍藍。目前ASICS X KITH「Super Blue」聯名系列，已於10／7在全球KITH門市以及官網發售，定價分別為美金180元（約台幣5,580元）、美金200元（約台幣6,200元）。

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X Chemist Creations系列。（圖／翻攝自Chemist Creations、Sneakernews）

▲ASICS X KITH「Super Blue」聯名系列。（圖／翻攝自Sneakernews）

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關鍵字：

洛杉磯, C2H4, ChemistCreations, 化學製品, 亞瑟士, ASICS, GEL-KAYANO5OG, GEL-FujiTrabuco7, KITH, SuperBlue
fashion.net

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