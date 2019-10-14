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Tiffany男士專屬系列正式推出　DSM限定純銀戒指戴滿手很帥

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編輯／Duke

日前，高級珠寶品牌Tiffany & Co.表示為了增加男性市場的銷售額，將會在10月帶來全新的男士專屬系列，包括項鍊、袖扣、錢夾在內的近100種全新設計，如今Tiffany & Co.為了慶祝新推出的男士系列，與Dover Street Market Los Angeles（DSM LA）合作，其中還有專屬於DSM LA的單品喔！

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.正式推出男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.）

由Tiffany & Co.帶來的男士專屬系列共分為6大系列，分別為戒指、項鍊與墬飾、手鍊、遊戲與新奇、配飾以及酒具，其中，遊戲與酒具的系列是最讓人驚艷的，因為出現了撲克牌、撞球、桌球拍、各式酒杯、開罐器等單品，而這些都是Tiffany & Co.不曾推出過的。另外，此次與DSM LA的合作中，也有其他地方買不到的純銀戒指，所以想買限定款的朋友，可以造訪一趟DSM LA喔！

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲男士專屬系列共分為6大系列，由上至下分別為戒指、項鍊與墬飾、手鍊、遊戲與新奇、配飾以及酒具。（圖／翻攝自Tiffany & Co.）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲以經典的「Tiffany Blue」打造的撲克牌、撞球、桌球拍。（圖／翻攝自Tiffany & Co.）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲還有各式酒杯、開罐器可以選購。（圖／翻攝自Tiffany & Co.）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自IG@doverstreetmarketlosangeles）

▲DSM LA限定純銀戒指。（圖／翻攝自IG@doverstreetmarketlosangeles）

目前Tiffany & Co.男士專屬系列已經全面登陸官網與各大專櫃，對於該系列有興趣的男性朋友，都可以到官網查看完整的系列單品圖片喔！

此外，Dover Street Market近日也於巴黎開設全新香水店鋪，在這裡大家可以買到Thom Browne的首款中性香水、Byredo的特殊香水以及COMME DES GARÇONS（CDG）的護膚、身體、護髮等產品，未來計畫去巴黎旅遊的朋友千萬別錯過。

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Dover Street Market於巴黎開設的全新香水店鋪。（圖／翻攝自Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲Tiffany & Co.男士專屬系列。（圖／翻攝自Tiffany & Co.、Dover Street Parfums Market）

▲可以買到Thom Browne的首款中性香水、Byredo的特殊香水以及CDG的護膚、身體、護髮等產品。（圖／翻攝自Dover Street Parfums Market）

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關鍵字：

Tiffany&Co., 男士專屬系列, DoverStreetMarket, LosAngeles, 戒指, 項鍊, 墬飾, 手鍊, 遊戲, 新奇, 配飾, 酒具, 巴黎, 香水, ThomBrowne, Byredo, CDG
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