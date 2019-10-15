NIKE馬甲見過嗎？美設計師解構舊物改造出「球鞋馬甲」　每件獨一無二買得到

編輯／JJ 圖／翻攝自IG@friskmegood、@friskmegood.inc、DEPOP

現代的時尚求新求變，速度之快廣闊了人們的視野，也同時為環境帶來衝擊，因此除了不斷創造新時尚之外，「再製」、「升級」舊物也蔚為一股新潮流。一位來自美國俄亥俄州的設計師Cierra Boyd，她所製作的「球鞋馬甲」正是利用舊球鞋解構、重新縫合而成，近期在販售平台DEPOP上引起了熱論。

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目前24歲的Cierra Boyd留著帥氣的平頭，可以明顯感受到她所散發出獨特的時尚氣息，Cierra Boyd 並沒有接受過專業的設計培訓，她透過YouTube自學幾乎一切的知識，一直以來的夢想就是成為服裝設計師並擁有自己的品牌，因此大學畢業後，Cierra Boyd 的品牌FRISKMEGOOD便誕生了。

Cierra Boyd 的設計作品目前只在DEPOP上販售，她在DEPOP上的追蹤人數逼近8000，加上近期推出的「球鞋馬甲」，吸引了更多人喜歡她的創作並且樂意購買，這對Cierra Boyd 來說著實是非常大的鼓勵與動力。

一開始Cierra Boyd 並不確定這樣的作品是否有人會喜歡，因為自己的資源有限，所以必須利用現有的事物來去創造新作品，也因為這個原因而更挑戰產品的創新性，要讓既有的事物灌入自己的概念並讓它獨一無二。

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Cierra Boyd 在二月時參加了一項設計比賽，由於主題與材料使用的限制，誤打誤撞構思出了「球鞋馬甲」，僅用閣樓裡的舊鞋做出草樣，後來到二手店買了一些黑色NIKE，打造出了緊身馬甲，充滿未來感的設計，也讓她在比賽中拿下第二名好成績，後來Cierra Boyd將得獎作品放上DEPOP販售，馬上有客戶買回家，並且告訴她：「妳應該做更多」。

所以Cierra Boyd 此後便沒停止過創作「球鞋馬甲」，試著運用不同種類的鞋款製作出不同的風格的馬甲，每一款的剪裁都是獨一無二，也讓人十分期待，將來還會有什麼更多的好作品呢？

在 Instagram 查看這則貼文 FRISKMEGOOD™️（@friskmegood.inc）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 28 日 下午 3:22 張貼

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