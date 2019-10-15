fb ig video ETtoday search mobile

全年只有一次！新光三越信義周年慶4館累計　美妝買1送10「吃玩都划算」

> >

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲全台最大規模百貨新光三越信義新天地，2019周年慶要開打啦！4館共同累計回饋超級狂。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大百貨「新光三越信義新天地4館」周年慶即將在10／17正式開跑啦！不但有500萬組的美妝特惠組合，還有今年必備的潮流穿搭單品、最強最新的智慧家電全到齊，逛累了還有話題餐廳、日本美食展讓你休息再戰，一次一檔全買齊，買前最划算攻略報你知。

滿千送百4館共同累計　享回饋超簡單
位於信義區百貨群中心的新光三越4館，包括130個美妝品牌、一線精品、潮流服飾、居家家電全部都到齊，周年慶推出4館滿千送百合併計算，一起回饋最全面，從10／17起，貴賓卡首14日全館滿5,000送500；化妝品滿2,000送200；名品單櫃、大家電區、法雅客、[i]Store滿10,000送500，首7日貴賓卡與APP會員獨享名品單櫃、大家電區、法雅客與[i]Store滿10,000送1,000元，東西最多、面積最大，全年僅此一檔當然要把握！

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲今年為周年慶推出的滿額禮「角落小夥伴」紅翻天！

熱門夯品全到齊　全年都美到不行
在周年慶前大幅改裝，擁有130個美妝品牌全台最大的信義新天地，除了買1送10、超熱門商品買2送2優惠組外，還有搶不到的斷貨王也浮出水面，金鐘最佳女主角賈靜雯「DIOR超惹火絲絨唇露#749」仙女唇膏、Giorgio Armani全新奢華訂製絲絨唇膏15大新色、郭雪芙「惟惟唇」嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏#N520買得到。

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲（左）SHIISEIDO 紅妍肌活組，價值8,036元，特價3,240元；（右）Lancôme雙倍大眼冰珠組，價值8,550元，特價4,680元。

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲（左）SHIISEIDO 加倍抗皺組，價值7,280元，特價4,680元；（右）特潤超導修護露50ml(正貨)+7ml+微分子肌底原生露15ml+粉持久完美持妝粉底SPF10PA++7ml+特潤超導賦活精萃5ml，價值 5,965元，特價3,510元

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲（左）GUERLAIN嬌蘭紅寶之吻(高訂唇膏+彩殼)X2，推薦價1,930元，凡購買2組贈迷你唇膏 ；（右）Dior 迪奧超惹火精萃唇彩組，推薦價2,340元。

還有今年必備的超級穿搭單品也到場，包括橫掃社群版面的指標方型包、潮流百搭腰包，以及超過百雙老爹鞋，都讓你潮到不行；話題家電與居家商品當然也不缺席，全台獨賣SAMSUNG 8K 98吋電視、智能操控懶人家電、清淨家電，加上兒童4大新款推車都是初登場！

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲（左）《全台獨賣》SAMSUNG QLED 8K量子液晶電視Q900R系列98吋，推薦價1,999,900元。；（右）dyson Pure hot+cool Cryptomic HP06三合一智慧空氣清淨機，推薦價28,900元。

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲年度車海大戰，全系列最新話題娃娃車全都有，時尚媽咪必備。

話題新餐飲齊聚　逛街吃美食好幸福
逛街順便吃美食最愜意，趁周年慶快搶體驗高人氣4大天王新餐廳，包括精緻嚴選小川鍋物、百貨獨家初魚鐵板料亭、台北一號店星野肉肉鍋、網美最愛WOOSA屋莎鬆餅屋，正餐點心任你選，還有A9 1F CAFE!N硬咖啡、Satie巧克力海外限定店、A8 B2高雄大人氣猜心泡芙等帶著走美食，絕對讓你精神滿滿。

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲打卡超級療癒的日本式厚鬆餅A8 B1 WOOSA屋莎鬆餅屋。

而第9回日本商品展也將從10／25在信義新天地開跑，將近40家櫃位獨家初登場、超過50位日本職人來台實演！仙台麵屋政宗、甲子園炸雞、北海道網走番屋等必吃神級料裡通通吃的到，還有超人氣卡納赫拉、反應過激的貓等卡通周邊，加上網美打卡系夢幻甜點，絕對不要錯過喔！

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲網紅話題店A9 1F CAFE!N硬咖啡。

話題新櫃新體驗　絕對沒空喊無聊
周年慶就要走在最前端！信義新天地改裝超過3,000坪全新空間、300個新進品牌讓民眾新嘗鮮，A4地下1樓「LIFE FASHION 食尚新生活」將在10／16正式開幕，網羅百貨首發與獨家餐飲，如「樂軒PREMIUM」和牛精肉舖等獨家登場。

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲信義新天地A4 B1 樂軒PREMIUM。

「A8 1F美麗旗艦店」也剛開幕見客，以化妝品為主打、LIFE STYLE概念全面升級，導入2大全台首發花意空間，與頂級保養霸主赫蓮娜Helena Rubinstein，同時網羅市場所有重點頂級保養品牌，話題十足，周慶期間還有超過150家期間限定話題快閃店，包括A11 2F原創服飾選物店B:MING by BEAMS等，邊血拼邊進補最潮資訊，逛街超好玩。

▲新光三越信義新天地2019周年慶。（圖／新光三越提供）

▲A8 1F 美麗旗艦店引進全台獨家貴婦保養專櫃赫蓮娜。

此外，新光三越加碼開出線上周年慶，同步實體店舖於10／17早上10點起搶先展開，規劃3大主題日包括「美妝日」「家電 x 寢具鉅惠日」與「3C優惠日」讓你24小時都能加碼買，快準備好DM一次買齊，賺足滿額回饋最划算！　

台北信義新天地最強滿千送百回饋就在這

超萌霸主! 角落小夥伴快來收集

關鍵字：

新光三越, 信義新天地, 周年慶, 週年慶
fashion.net

熱門文章

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

巴黎搶先開箱／手掌大的LONGCHAMP「微型水餃包」超可愛

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

LV蠟燭「紅色版」7100元　捐助對抗愛滋，點著它又香又暖

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

愛馬仕經典錶換新裝　鏤空H Logo雙圈錶帶限定色

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

一招變美／「腿精」楊冪每天必做3運動　10分鐘有效

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

亮･珠寶／刀鋒工藝讓寶石懸浮　Chaumet百年獨門技法玩錯視

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

ET Fashion

推薦閱讀

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

麥莉熱吻新對象是澳洲金髮男孩！被外媒評「花花公主」霸氣回嗆20字

清潔粉刺痘痘善後工作更重要！皮膚科醫師消除痘疤4大攻略

清潔粉刺痘痘善後工作更重要！皮膚科醫師消除痘疤4大攻略

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

趙麗穎產後復出腰圍超纖細！緊身洋裝配復古禮帽「比精修圖還美」

快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 社交王是你？最會交朋友的星座Top 3　雙子見人說人話技巧滿分 廖曉喬戴百萬Chaumet鑽石耳環　美美搭日本高檔火車 奶油色超級好看！ASICSＸ化學製品兩款限定設計強勢來襲 少量多餐其實不會瘦！　揭開「5個」錯誤飲食迷思 台北101觀景台史上最低價！　持身分證買票「下殺1.6折」 「國師」唐綺陽算12星座時尚品味　天秤謝金燕有「品牌迷思」

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面