全年只有一次！新光三越信義周年慶4館累計　美妝買1送10「吃玩都划算」

▲全台最大規模百貨新光三越信義新天地，2019周年慶要開打啦！4館共同累計回饋超級狂。（圖／新光三越提供，以下同）

時尚中心／綜合報導

全台最大百貨「新光三越信義新天地4館」周年慶即將在10／17正式開跑啦！不但有500萬組的美妝特惠組合，還有今年必備的潮流穿搭單品、最強最新的智慧家電全到齊，逛累了還有話題餐廳、日本美食展讓你休息再戰，一次一檔全買齊，買前最划算攻略報你知。

滿千送百4館共同累計 享回饋超簡單

位於信義區百貨群中心的新光三越4館，包括130個美妝品牌、一線精品、潮流服飾、居家家電全部都到齊，周年慶推出4館滿千送百合併計算，一起回饋最全面，從10／17起，貴賓卡首14日全館滿5,000送500；化妝品滿2,000送200；名品單櫃、大家電區、法雅客、[i]Store滿10,000送500，首7日貴賓卡與APP會員獨享名品單櫃、大家電區、法雅客與[i]Store滿10,000送1,000元，東西最多、面積最大，全年僅此一檔當然要把握！

▲今年為周年慶推出的滿額禮「角落小夥伴」紅翻天！

熱門夯品全到齊 全年都美到不行

在周年慶前大幅改裝，擁有130個美妝品牌全台最大的信義新天地，除了買1送10、超熱門商品買2送2優惠組外，還有搶不到的斷貨王也浮出水面，金鐘最佳女主角賈靜雯「DIOR超惹火絲絨唇露#749」仙女唇膏、Giorgio Armani全新奢華訂製絲絨唇膏15大新色、郭雪芙「惟惟唇」嬌蘭紅寶之吻高訂唇膏#N520買得到。

▲（左）SHIISEIDO 紅妍肌活組，價值8,036元，特價3,240元；（右）Lancôme雙倍大眼冰珠組，價值8,550元，特價4,680元。

▲（左）SHIISEIDO 加倍抗皺組，價值7,280元，特價4,680元；（右）特潤超導修護露50ml(正貨)+7ml+微分子肌底原生露15ml+粉持久完美持妝粉底SPF10PA++7ml+特潤超導賦活精萃5ml，價值 5,965元，特價3,510元

▲（左）GUERLAIN嬌蘭紅寶之吻(高訂唇膏+彩殼)X2，推薦價1,930元，凡購買2組贈迷你唇膏 ；（右）Dior 迪奧超惹火精萃唇彩組，推薦價2,340元。

還有今年必備的超級穿搭單品也到場，包括橫掃社群版面的指標方型包、潮流百搭腰包，以及超過百雙老爹鞋，都讓你潮到不行；話題家電與居家商品當然也不缺席，全台獨賣SAMSUNG 8K 98吋電視、智能操控懶人家電、清淨家電，加上兒童4大新款推車都是初登場！

▲（左）《全台獨賣》SAMSUNG QLED 8K量子液晶電視Q900R系列98吋，推薦價1,999,900元。；（右）dyson Pure hot+cool Cryptomic HP06三合一智慧空氣清淨機，推薦價28,900元。

▲年度車海大戰，全系列最新話題娃娃車全都有，時尚媽咪必備。

話題新餐飲齊聚 逛街吃美食好幸福

逛街順便吃美食最愜意，趁周年慶快搶體驗高人氣4大天王新餐廳，包括精緻嚴選小川鍋物、百貨獨家初魚鐵板料亭、台北一號店星野肉肉鍋、網美最愛WOOSA屋莎鬆餅屋，正餐點心任你選，還有A9 1F CAFE!N硬咖啡、Satie巧克力海外限定店、A8 B2高雄大人氣猜心泡芙等帶著走美食，絕對讓你精神滿滿。

▲打卡超級療癒的日本式厚鬆餅A8 B1 WOOSA屋莎鬆餅屋。

而第9回日本商品展也將從10／25在信義新天地開跑，將近40家櫃位獨家初登場、超過50位日本職人來台實演！仙台麵屋政宗、甲子園炸雞、北海道網走番屋等必吃神級料裡通通吃的到，還有超人氣卡納赫拉、反應過激的貓等卡通周邊，加上網美打卡系夢幻甜點，絕對不要錯過喔！

▲網紅話題店A9 1F CAFE!N硬咖啡。

話題新櫃新體驗 絕對沒空喊無聊

周年慶就要走在最前端！信義新天地改裝超過3,000坪全新空間、300個新進品牌讓民眾新嘗鮮，A4地下1樓「LIFE FASHION 食尚新生活」將在10／16正式開幕，網羅百貨首發與獨家餐飲，如「樂軒PREMIUM」和牛精肉舖等獨家登場。

▲信義新天地A4 B1 樂軒PREMIUM。

「A8 1F美麗旗艦店」也剛開幕見客，以化妝品為主打、LIFE STYLE概念全面升級，導入2大全台首發花意空間，與頂級保養霸主赫蓮娜Helena Rubinstein，同時網羅市場所有重點頂級保養品牌，話題十足，周慶期間還有超過150家期間限定話題快閃店，包括A11 2F原創服飾選物店B:MING by BEAMS等，邊血拼邊進補最潮資訊，逛街超好玩。

▲A8 1F 美麗旗艦店引進全台獨家貴婦保養專櫃赫蓮娜。

此外，新光三越加碼開出線上周年慶，同步實體店舖於10／17早上10點起搶先展開，規劃3大主題日包括「美妝日」「家電 x 寢具鉅惠日」與「3C優惠日」讓你24小時都能加碼買，快準備好DM一次買齊，賺足滿額回饋最划算！

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