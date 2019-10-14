亞洲首間OVO旗艦店登陸東京　PORTER、村上隆限量聯名必須入手

編輯／Duke

加拿大知名饒舌歌手Drake（德雷克），不僅對音樂具有極高的天分，連在樂壇也有著舉足輕重的地位，而他所主理的品牌OVO（October’s Very Own），在自身超高人氣的加持下，以「貓頭鷹」設計進軍北美各大知名選貨店，如今Drake將要擴張OVO的事業版圖，而首站選擇來到東京時尚聖地南青山，一起來看看吧！

▲亞洲首家OVO旗艦店，即將進駐東京南青山。（圖／翻攝自OVO）

而Drake這次進軍東京也非常用心，因為他找來設計KAWS布魯克林工作室的WonderWall.Inc來打造全新裝潢，其中，每當各大潮店開設新店鋪時，便會帶來一系列的限量產品，而OVO也不例外，將會發售OVO X 多倫多暴龍球衣、OVO X PORTER、OVO X Air Jordan 4、OVO X 村上隆（Takashi Murakami）以及OVO Tokyo開幕限定T-Shirt等單品。

▲Drake找來WonderWall.Inc工作室的片山正通（Masamichi Katayama）設計裝潢。（圖／翻攝自OVO）

▲OVO X 多倫多暴龍球衣。（圖／翻攝自OVO）



▲OVO X PORTER系列。（圖／翻攝自OVO）



▲OVO X Air Jordan 4。（圖／翻攝自OVO）



▲OVO X 村上隆。（圖／翻攝自OVO）



▲OVO Tokyo開幕限定T-Shirt。（圖／翻攝自IG@welcomeovo）



由Drake率領的OVO Tokyo將於日本時間10／19早上11點正式開幕，而日本官網也會同步上線，有興趣的朋友，都可以前往東京南青山一覽這家全新的店鋪喔！

店鋪資訊

OVO Tokyo

地址：東京都港區北青山3-7-11

營業時間：11：00到20：00

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App