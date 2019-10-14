揭開韓妞偽素顏「4招」　把男友電到不要不要的！

▲偽素顏最重要技巧就是不能貪心。（圖／翻攝自IG/heybiblee）

記者曾怡嘉／台北報導

為什麼韓妞素顏那麼美？如果你真以為她們都沒上妝，那你真的太單純了！原來從底妝開始就處處是心機，以下偽素顏4招快學起來，讓男友被你迷的不要不要的。

▲遮瑕打好底，粉底只要薄塗就很美。（圖／翻攝自IG/vousmevoyez）

#粉底前先塗遮瑕

想要假裝素顏，厚粉絕對要不得，在粉底前先使用遮瑕產品將黑眼圈、痘疤和局部色素沉澱處理好，接著之後只要選著一款薄透的粉底就OK，千萬別為了遮臉上瑕疵越蓋越厚，這樣不自然又好顯老。





▲帶點亮澤感的底妝，看起來比較有精神。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）



#底妝mix美容油

選擇貼膚度高的薄透粉底，上妝後就像第二層肌膚。若是手上粉底偏霧感，不妨可以拿手邊美容油，以1:1方式調製，用手沾取或是海綿抹開就很自然。或是可將海綿或美妝打濕，接著沾取粉底液上妝，這技巧能讓底妝變得更薄透。最後再用粉撲輕拍讓粉底通通被吃進肌膚。

▲自然的潤色效果，讓人以為是你的內建唇色。（圖／翻攝自IG/rachel_mypark，以下同）

#潤色護唇膏必帶

既然都是偽素顏，唇色當然越接近天生越好，建議選擇能打造自然血色感的潤色護唇膏，不僅能補水、改善唇紋，還可藉由雙唇的Ph值或是濕度轉換色度，打造無害的清新感。

▲有了內眼線，即便不上眼妝也很美。

#隱形眼線變有神

隱形眼線就是大家熟知的內眼線，用眼線膠筆將睫毛根部偷偷加黑，乍看沒化妝，但眼睛的放電指數至少提升5成，如果擔心太犀利，用柔和咖啡色替代更好。

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