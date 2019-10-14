fb ig video ETtoday search mobile

揭開韓妞偽素顏「4招」　把男友電到不要不要的！

> >

▲▼揭開韓妞偽素顏「4招」。（圖／翻攝自IG）

▲偽素顏最重要技巧就是不能貪心。（圖／翻攝自IG/heybiblee）

記者曾怡嘉／台北報導　

為什麼韓妞素顏那麼美？如果你真以為她們都沒上妝，那你真的太單純了！原來從底妝開始就處處是心機，以下偽素顏4招快學起來，讓男友被你迷的不要不要的。

▲▼揭開韓妞偽素顏「4招」。（圖／翻攝自IG）

▲遮瑕打好底，粉底只要薄塗就很美。（圖／翻攝自IG/vousmevoyez）

#粉底前先塗遮瑕

想要假裝素顏，厚粉絕對要不得，在粉底前先使用遮瑕產品將黑眼圈、痘疤和局部色素沉澱處理好，接著之後只要選著一款薄透的粉底就OK，千萬別為了遮臉上瑕疵越蓋越厚，這樣不自然又好顯老。

▲▼揭開韓妞偽素顏「4招」。（圖／翻攝自IG）

▲帶點亮澤感的底妝，看起來比較有精神。（圖／翻攝自IG/jessica.syj）

#底妝mix美容油

選擇貼膚度高的薄透粉底，上妝後就像第二層肌膚。若是手上粉底偏霧感，不妨可以拿手邊美容油，以1:1方式調製，用手沾取或是海綿抹開就很自然。或是可將海綿或美妝打濕，接著沾取粉底液上妝，這技巧能讓底妝變得更薄透。最後再用粉撲輕拍讓粉底通通被吃進肌膚。

▲▼揭開韓妞偽素顏「4招」。（圖／翻攝自IG）

▲自然的潤色效果，讓人以為是你的內建唇色。（圖／翻攝自IG/rachel_mypark，以下同）

#潤色護唇膏必帶

既然都是偽素顏，唇色當然越接近天生越好，建議選擇能打造自然血色感的潤色護唇膏，不僅能補水、改善唇紋，還可藉由雙唇的Ph值或是濕度轉換色度，打造無害的清新感。

▲▼揭開韓妞偽素顏「4招」。（圖／翻攝自IG）

▲有了內眼線，即便不上眼妝也很美。

#隱形眼線變有神

隱形眼線就是大家熟知的內眼線，用眼線膠筆將睫毛根部偷偷加黑，乍看沒化妝，但眼睛的放電指數至少提升5成，如果擔心太犀利，用柔和咖啡色替代更好。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

關鍵字：

素顏, 偽素顏, 化妝, 約會
fashion.net

熱門文章

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

侯佩岑露美腿秀13萬元香奈兒新歡　可拆式零錢包超可愛

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

舒淇拿薄荷綠撞上蔡依林黑腰包！寶格麗聯名王大仁被搶翻

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

曾莞婷秀包包內私貨！擁上百支口紅愛玩混色

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

LIFE・經典／百年南門市場優雅變身　玻璃帷幕打造「類東京」街頭

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

蔡依珊自曝逆齡秘訣！不畫底妝也要遮眼圈　私房2招小撇步必學

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

15萬的神鞋縮小了！兒童版Tom SachsＸNike Mars Yard驚喜回歸

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

亮･珠寶／冠冕反戴當叛逆公主、耳環當髮夾　非乖乖牌穿搭更有型

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／五美出爐！賈靜雯拿視后前搶下最美

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

專家說紅毯／劉以豪、張軒睿墨綠西裝擠進三帥

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

金鐘・紅毯／男神丁海寅來了！黑西裝配「冰棒胸針」電暈粉絲

ET Fashion

推薦閱讀

奧斯塔羅12星座一周運勢1014-1020　牡羊加薪機會大、獅子放不下過去感情

奧斯塔羅12星座一周運勢1014-1020　牡羊加薪機會大、獅子放不下過去感情

零失誤「霧面眼妝」6步驟教學　讓眼睛放大2倍，瞬間超有神

零失誤「霧面眼妝」6步驟教學　讓眼睛放大2倍，瞬間超有神

女友別白目！天蠍擺臭臉、金牛變霸道，看懂另一半吃醋小動作

女友別白目！天蠍擺臭臉、金牛變霸道，看懂另一半吃醋小動作

BABY-GＸ《精靈寶可夢》25週年紀念錶款　寶貝球把皮卡丘收服了 認真健身沒變瘦反而變胖？3大原因最常見　運動後吃太多 快筆記！周年慶懶人包出爐　2大精省攻略入手PORTER束口袋、側背包 超夯BV「雲朵包」搶不到沒關係，還有5個類似款可以買 極簡主義專家的購買5大原則　「追求物欲讓你更孤單」 3步驟終結「母胎單身」　開啟戀愛其實超簡單 韓髮型師推薦秋冬4款顯白髮色　「深棕」黃肌最適合，染完初戀感滿滿

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面