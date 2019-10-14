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拒當感情備胎　5徵兆判斷是否淪陷

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▲▼ 感情備胎 。（圖／翻攝Unsplash）

▲談戀愛要相信自己的直覺、坦然傾聽內心的感受。（圖／Unsplash，以下同）

編輯／Iliad

感情這樣玄妙的東西，有時候不得不相信自己的直覺，對方若即若離的態度、總是由他掌握約會的時程、有事相求才會出現等種種的不確定性，都是提醒自己應該誠實聆聽內心的聲音，是否是他的唯一？以下5項徵兆，可做為判定是否已淪為感情的備胎了。

▲▼ 感情備胎 。（圖／翻攝Unsplash）

▲約會時間表若掌握在對方手中，計畫一場旅行難度更高了。

1. 約會時間表落在他方
約會的時間表掌握在另一方手上，每次主動問要不要見面，總是有理由推託，平日若因工作忙也罷，連周末假日也都有各式藉口，但奇怪的是有事相求就會主動現身，這似乎不是一段穩定感情關係會發生的狀況。

▲▼ 感情備胎 。（圖／翻攝Unsplash）

▲已讀不回或延遲許久才回覆訊息，予人的感受不佳。

2. 慣性延遲回覆訊息
現代人普遍被手機制約，隨時傳訊息、回訊息，除非真正忙得不可開交，才可能延遲回覆訊息。且按照常理，通常會及時回心愛的人訊息，或至少簡單傳個「正在忙，晚點說」，若已讀不回或拖了許久才回，似乎不夠重視彼此的關係。

▲▼ 感情備胎 。（圖／翻攝Unsplash）

▲參加另一半的社交聚會，代表對這段感情的認可。

3. 不曾參加他的聚會
把另一半介紹給親友，代表對彼此的認可。最「入門」的聚會就是與另一半的麻吉好友或同學聚餐，真正打進他的生活圈，若他從未邀請一起參加朋友聚會，可能還沒有讓這段感情見光的打算。

4. 強勢作風主導一切
經營感情需要雙方溝通與互相了解，若一方強勢主導一切，規定何時約會、多久傳一次訊息等遊戲規則，想必久居下風的人心裡肯定不好受，互相尊重才能讓戀情長長久久，除非他把你當備胎了。

▲▼ 感情備胎 。（圖／翻攝Unsplash）

▲胡思亂想多過快樂的時間，應該考慮是否繼續這段感情。

5. 胡思亂想多過快樂
當你覺得戀愛了，但胡思亂想的時間多過快樂的時間，那真的該坦然面對自己，考慮對方種種的行徑，是否將你放在第一順位？總是猜疑對方現在在哪、在做什麼，代表缺乏安全感與信任感。

關鍵字：

感情, 備胎
fashion.net

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