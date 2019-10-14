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周迅深V配超狂「彎月眉」秒登熱搜　網盛讚：只有她能駕馭

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▲周迅。（圖／翻攝自微博周迅）

▲周迅彎月眉登上雜誌封面，引起網友熱議。（圖／翻攝自微博周迅）

記者鮑璿安／台北報導

女星周迅出演《如懿傳》的精湛演技還歷歷在目，近日登上大陸雜誌《T Magazine》封面，以霸氣的黑色彎月眉和現代時裝造型結合，仿佛上演穿越秀，引起網友驚呼，「這個眉毛真的只有周迅能駕馭。」

周迅高級臉備受時尚圈肯定，鮮少出鏡雜誌的她，此次登上《T Magazine》十月封面，穿著香奈兒CHANEL 白色高級訂製禮服，特殊剪裁和斜肩造型，露出周迅纖細的肩膀線條，綁帶設計優雅中帶有個性，周迅深邃眼神望向前方，隨性就有時尚感。

▲周迅。（圖／翻攝自微博周迅）

▲周迅。（圖／翻攝自微博周迅）

▲周迅。（圖／翻攝自微博周迅）

▲周迅穿著香奈兒CHANEL高訂服登封（圖一），彎月眉超搶眼。（圖／翻攝自微博周迅）

然而最出彩的就屬妝容上高挑的彎月眉，神似古裝造型一般，而眼唇妝極為清淡，將周迅的臉龐刻畫得更為細膩，照片一曝光，也隨即以彎月眉登上微博熱搜，網友直呼，「這個眉毛只有周迅能駕馭」、「氣場爆棚」、「古裝和現代的完美結合。」

▲周迅。（圖／翻攝自微博周迅）

▲周迅。（圖／翻攝自微博周迅）

▲周迅。（圖／翻攝自微博周迅）

▲周迅換上深V白色禮服，復古與時尚韻味結合。（圖／翻攝自微博周迅）

換一套造型，周迅依舊頂著彎月眉，卻換上了深V白色禮服，獨特蓬袖與抓皺設計，點綴出層次感，而周迅罕見露美胸，雙手自然往兩邊一放，瞬間霸氣十足，一系列拍攝都頗有復古與時尚韻味，配上冷色調燈光與鏡頭灰暗效果，傳遞出周迅獨有的空靈感。

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關鍵字：

周迅, 如懿傳, 如懿, 古裝, 雜誌, T Magazine, 彎月眉, 微博, 熱搜
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